Pellegrini: "Me cuesta criticar algo que se pudiera haber hecho mejor"

Manuel Pellegrini, como el beticismo, vive en un estado de felicidad. La afición, por los resultados; el técnico, por el juego de su conjunto, que fue muy superior al Jagiellonia y aunque 'sólo' pudo firmar un 2-0 no ve "nada que criticarle al equipo".

"La valoración del encuentro es positiva. Primero por el juego del equipo, que estuvo bien defensivamente y hizo dos goles en la primera parte. El segundo tiempo fue de total dominio y tuvimos ocasiones para hacer otro gol sin descuidos en defensa. Ahora tenemos que salir a jugar allí sin el marcador en la cabeza e ir a por el partido como siempre hacemos", aseguró el chileno, consciente de que "faltó concretar las ocasiones que se tuvo". "Fuimos a por el 3-0, pero no se consiguió y hay que ir allí a jugar pensando que hay que ganar también".

No puso un pero el entrenador heliopolitano al trabajo de sus jugadores y aseguró que le "cuesta criticar algo que se pudiera haber hecho mejor". Y mantuvo el mensaje que el 2-0 es un buen resultado, pero la eliminatoria no está ni mucho menos cerrado: "Las eliminatorias nunca están setenciadas ni con un 3-0 o un 4-0. El equipo jugó un partido serio. No sufrimos absolutamente nada y fuimos siempre en busca de la portería contraria", repitió. "No sé qué puede cambiar el Jagiellonia en la vuelta. Sé que nosotros no tenemos que cambiar ni jugar con este 2-0, sino ir a ganar como hicimos contra el Vitoria Guimaraes. Espero que hagamos allí otro encuentro completo y poder clasificarnos", apuntó.

Sobre las cambios fue claro e indicó: "No dosifiqué a nadie. Isco tenía amarilla y no estaba para más de 45 minutos. Diego Llorente, apercibido. Antony, con molestias en el último entrenamiento por una contractura en el gemelo; y Jesús Rodríguez con un problema estomacal", tranquilizó Pellegrini, cuestionado también sobre la posición de Fornals en el centro y no pegado a la banda: "Fornals juega de Fornals y lo hace bien en cualquier posición, porque se adapta muy bien. Nos da buena salida de balón y tiene llegada, pero en la banda también nos aporta mucho", explicó el Ingeniero, que añadió: "El equipo llega bien al domingo. El plantel está bastante completo para este tramo final de temporada. Las estadísticas de victorias reflejan el trabajo dentro del club, pero lo importante es seguir ganando para aspirar a cosas importantes", finalizó Pellegrini.