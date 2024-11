Del horrible estado físico de Iheanacho a la irresponsabilidad de Marcao

Sevilla/Retroceso sevillista después de haber ilusionado a los suyos con los últimos resultados. El equipo de Xavi García Pimienta permitió que la Real Sociedad casi se pasease por el Ramón Sánchez-Pizjuán para conseguir el triunfo y encima demostró que el nivel de la plantilla está muy lejos de los lesionados.

Iheanacho | Peor aún que fallar el gol, la sensación de fatiga física...

Álex Remiro dudó a la hora de salir y le concedió al Sevilla, a través de Iheanacho, la oportunidad de vivir unos minutos de emoción en el final del partido. El nigeriano arrancó, lo hizo bien, dribló hacia su derecha y tenía toda la portería para él, pero su golpeo con su pierna mala fue peor que horrible. Al lateral de la red. La acción ya merece una crítica fuerte, pero peor aún fue verlo asfixiado en el césped cuando sólo llevaba siete minutos en el campo tras haber sustituido a Isaac. ¡Siete minutos!

Marcao En el fútbol de las cámaras y el VAR, imposible ser más irresponsable

O el brasileño no se ha enterado de que actualmente se juega con un VAR que sirve para ver ese tipo de acciones o no hay manera de explicar el penalti que cometió sobre Zubimendi. Paradójicamente, el árbitro, que estaba encima de la acción, no lo entendió así, pero lógicamente cuando la revisó a través de un monitor no había manera de no decretar el máximo castigo. Un hachazo casi en el cuello del rival y dentro del área. Como dijo su entrenador, ¿cómo puede hacer ese penalti un jugador experto?

Pedrosa | Su manera de defender a Kubo fue de parvulario

Que Take Kubo es zurdo cerrado y sus preferencias cuando juega por la derecha pasan por meterse para dentro y buscar el disparo con su pierna natural lo saben hasta los niños que empiezan a aficionarse al fútbol. Pues la manera de defenderlo Pedrosa en el 0-1 fue justo lo contrario, la forma de perfilarse del sevillista la enseñan en infantiles...

Lukébakio | Hace mucho más daño por la derecha

El equipo sevillista posa antes de comenzar el encuentro. / Antonio Pizarro

La recomposición que pensó García Pimienta tras la lesión del frágil Idumbo fue colocar a Jesús Navas por delante de José Ángel para que Lukébakio se fuera a la banda izquierda. El belga es zurdo, pero hace muchísimo más daño cuando juega a pierna cambiada y no hay más que verlo para saber lo que le gusta a él.