García Pimienta: "Un jugador de la experiencia de Marcao no debería cometer ese penalti"

García Pimienta analizó la dura derrota del Sevilla frente a la Real Sociedad, que le mostró las carencias a una plantilla asaeteada por las bajas y que echó muchísimo en falta a su triángulo defensivo: Nyland, Badé y Nianzou. El técnico sevillista apenas puso excusas a una derrota muy significativa por la impotencia del Sevilla. "Hoy no hemos ganado pero tampoco hemos estado a nuestro nivel y eso te sabe peor. La Real ha sido superior y eso lo ha hecho más difícil. Ahora hay que recuperar a la gente para el partido de Leganés, que es un partido muy importante", dijo en los medios del Sevilla.

"Nos sabe mal esta derrota por ser delante de nuestra gente. Y también hay que valorar que enfrente teníamos a un gran rival como es la Real Sociedad. Hemos corrido, hemos trabajado, pero no lo hemos hecho bien", analizó el técnico barcelonés.

La superioridad de la Real Sociedad

En su análisis incidió en esa superioridad plasmada tanto en ocasiones y goles como en juego por la Real Sociedad. "La Real ha sido superior en el juego, aunque aun así hemos tenido algunas ocasiones. Recuerdo la de Isaac y la de Kelechi (Iheanacho), pero no hemos podido meternos en el juego. La jugada del penalti ha llegado cuando estábamos controlando mejor, ya no creaban tanto peligro y eso no nos ha permitido reordenarnos y poder seguir en el partido".

"No hemos estado bien en la presión en la primera parte. Cuando no lo hemos hecho bien han salido y ha dado la sensación de que salían muy fácil. Sin jugar bien hemos tenido ocasiones y la jugada del penalti hace que se nos escaparan las opciones de seguir en el partido. No hemos estado bien, primero porque la Real ha sido superior y segundo porque no ha sido nuestro día", dijo ya en la sala de prensa ante los periodistas.

"La presión agresiva de la Real, que defiende uno contra uno especialmente en las bandas, y ganar esos duelos individuales para ganar una acción no nos ha salido., No hemos estado bien sin balón. Hemos sido generosos, pero no hemos corrido bien. Nos ha faltado claridad en los pases y un poco de claridad para salir en la contra", añadió en su análisis.

Doce jornadas y sin goles de los delanteros

Fue preguntado por la sequía goleadora de los delanteros, tras doce jornadas disputadas. "El tema de los delanteros es curioso. Hemos tenido dos muy claras de los delanteros, la de Isaac y la de Kelechi han sido muy claras, sobre todo la segunda. Las ocasiones están llegando. Kelechi sale en un momento complicado y se precipita. Hay que seguir confiando porque están trabajando bien".

Muchas veces estábamos presionados e íbamos dando pases hacia atrás, por la buena presión de la Real, y no hemos podido hacer lo que hacemos siempre. Me gustaría dar el mérito a la Real, que lo ha hecho bien".

El error de Marcao en el penalti

El penalti terminó siendo determinante por el momento en que llegó. Fue el puntillazo y el entrenador del Sevilla reconoció el error clamoroso de Marcao: "Comete el error de meter el brazo y es penalti. Condiciona muchísimo, un jugador de su experiencia no debería equivocarse de esa manera y me sabe mal porque sé lo que trabaja y estaba muy afectado en el vestuario. No nos queda otra que seguir trabajando y corrigiendo errores".

Preguntado por el nivel de la plantilla, dijo: "Son los jugadores que tenemos. Hay jugadores que no tienen continuidad, y es cierto que cuando tienes bajas hay jugadores que tienen un caché, por ejemplo, Saúl. Es lo que tenemos, son las bajas que hay y voy a defender a los jugadores hasta el final. Sí es cierto que en la posición de extremo nos falta por número. Estamos en un momento complicado a nivel de lesiones, pero no nos queda más remedio que seguir trabajando".

La tardanza en los cambios

Sin cambios tras el descanso, García Pimienta no hizo cambios hasta el 0-2. "En la segunda parte hemos estado un poco mejor, sin tener el dominio completo estaban pasando cosas, por eso he querido no cambiar y la gente que podía sustituir era gente de arriba, y estaba el equipo llegando a la portería contraria. Tras el 0-2 hemos hecho los cambios y seguramente si hubiera hecho antes los cambios quizá hubiese pasado algo antes"