Alineación probable del Sevilla FC ante el Valencia: a Mestalla con lo puesto

El Sevilla Fútbol Club afronta este viernes un reto importante ante el Valencia CF. Los pupilos de Xavi García Pimienta viajan a Mestalla con el compromiso de ganar un partido casi un mes después. Tras tres derrotas consecutivas, el combinado hispalense mantiene vivas sus esperanzas de clasificarse para competición europeas de cara a la próxima temporada por complicado que parezca, aunque viajan a un estadio complicado y se enfrentarán a un equipo que viene de ganarle nada más y nada menos que al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Para colmo, este martes se conocía la noticia de que Akor Adams estará fuera lo que resta de temporadas, mientras que Rubén Vargas podría llegar a las últimas jornadas de un campeonato que, si todo sigue su curso, debería estar resuelto para los hispalenses cuando el extremo suizo volviese a entrar en los planes de su entrenador. A estas ausencias hay que sumar las de Djibril Sow y Adrià Pedrosa, pendientes de evolución y que pasaron distintas pruebas físicas tras terminar con molestias en el encuentro frente al Atlético de Madrid.

Akor Adams debutando en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Europa Press

Defensa cogida con pinzas

Orjan Nyland parece inamovible para García Pimienta defendiendo la meta hispalense. El noruego, aclamado por la afición durante varios encuentros este curso, se ha consolidad en el once titular por delante de un Álvaro Ferllo que no tiene su continuidad asegurada en la entidad nervionense. Con la baja de Pedrosa, el esquema del técnico catalán variará un poco, siendo José Ángel Carmona y Loïc Badé los únicos futbolistas de la zaga que no alteren sus posiciones.

Sin el lateral zurdo, ni uno de repuesto después de que Valentín Barco saliese en invierno y no se encontrase un sustituto, Kike Salas apunta a la titularidad en el costado izquierdo, puesto que ya ha ocupado varias veces a lo largo de este curso. Con el de Morón de la Frontera fuera del eje de la defensa, Nemanja Gudelj gana enteros para ser la pareja de baile de Badé, por encima de un Marcao que parece olvidado y, ni que decir tiene, un Tanguy Nianzou al que no se espera hasta la próxima temporada.

Gudelj trata de cortar el balón ante Jesús Rodríguez. / Juan Carlos Muñoz

Agoumé y dos más

Con Sow en duda para el encuentro de este viernes, Lucien Agoumé y Albert Sambi Lokonga tienen más que asegurado su puesto en el centro del campo sevillista. El mediocentro galo marcó un buen gol frente al Atlético de Madrid, realizando uno de sus mejores partidos con la elástica blanquirroja. Por su parte, el belga sabe que debe aprovechar las oportunidades que tenga de aquí a final de temporada, ya que en verano regresará al Arsenal para ponerse a las órdenes de Mikel Arteta.

En la mediapunta reside la duda de si Saúl Ñíguez o Juanlu Sánchez partirán de inicio, aunque ninguno de los dos pasa por su mejor momento. De hecho, García Pimienta optó por sentarlos a ambos en el duelo frente al Atlético de Madrid, aunque el ilicitano podría ser de la partida tras no haberlo hecho ni frente a los colchoneros ni ante el Real Betis.

Saúl grita de rabia frente a Nyland después de que éste parase el penalti que provocó aquél. / Antonio Pizarro

Tridente a prueba

Isaac Romero volverá a la titularidad tras su sorprendente suplencia en la última jornada liguera. El lebrijano, pese a no estar pasando por un buen momento, ha demostrado más que Kelechi Iheanacho o Akor Adams, ambos inventos fallidos de una dirección deportiva que copa gran parte del enfado de la afición sevillista.

Por las bandas, con Vargas fuera de juego por la lesión, Dodi Lukebakio y Chidera Ejuke apuntan al once inicial. El belga debe regresar a su mejor nivel si quiere que el equipo no termine de desinflarse, mientras que el nigeriano tratará de hacer lo propio por el otro costado. La lesión cortó el buen momento del ex del Royal Antwerp, que fue el artífice de la victoria del Sevilla en Anoeta hace un mes.

Isaac abraza a Ejuke tras marcar éste ante la Real Sociedad en presencia de Kike Salas. / Javier Etxezarreta / EFE

Alineación probable del Sevilla FC

Nyland; Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas; Agoumé, Lokonga, Saúl; Lukebakio, Ejuke, Isaac.