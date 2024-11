Isaac: "No me como la cabeza con esas cosas, sé que el gol llegará"

La dura derrota del Sevilla ante la Real Sociedad, por la pésima imagen de impotencia absoluta dada ante un rival que le marca el listón de su verdadero nivel, fue analizada muy brevemente por Jesús Navas al final del encuentro para las cámaras de Movistar. También por Isaac, que reconoció que el Sevilla tuvo muy pocas ocasiones: "Si acaso, la mía o la de Iheanacho".

"No soy de comerse mucho la cabeza, sé que llegará el gol", dijo ya en los medios del Sevilla el delantero lebrijano.

Jesús Navas entró en el minuto 24 por el lesionado Idumbo, que se marchó doliéndose de su aductor derecho después de demostrar muy poquito en el primer cuarto de partido. Y lo primero que hizo fue transmitir sus condolencias y su apoyo por la tragedia de las inundaciones en Valencia: "En primer lugar me vais a permitir transmitir todo nuestro apoyo al pueblo de Valencia, que está sufriendo mucho y desde aquí le mandamos mucho ánimo".

Preguntado por una de las imágenes del encuentro, Marcao sentado solo en el banquillo después de que se retiraran ya todos los jugadores, dijo. "Es una acción del partido muy rápida, no puede quitarse aunque lo intenta. Ha pitado penalti y con 0-2 se ha hecho más difícil", comentó sobre la falta con el brazo del brasileño a Zubimendi, que Muñiz Ruiz entendió como pena máxima al revisar la acción, que era clarísima ya en directo, en el VAR.

"El equipo lo ha intentado, ha tenido alguna pero no ha podido ser", añadió el futbolista palaciego, que instó a pasar página y a mirar al futuro, dado que sólo se ha cumplido la jornada duodécima. "A balón parado nos han hecho daño y por ahí se pierde un poco la confianza. Tenemos que seguir, porque esto es muy largo y hay que levantarse", concluyó.

Isaac y las ocasiones

Isaac también habló para las cámaras de Movistar. "Es un partido en el que no han llegado mucho, pero las han aprovechado y nosotros no. Tenemos que mirar ya al partido de la semana que viene (el sábado en Leganés). No hemos tenido muchas ocasiones en el partido de hoy. Tenían grandes jugadores en la defensa, y no hemos podido aprovechar las pocas que hemos tenido. Ellos no han perdonado. Así no podemos ganar. Pero todos los equipos pierden algún partido, así es el fútbol", concluyó, también instando a pasar página.