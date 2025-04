Del Nido Carrasco rompe su silencio: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Nervión es ahora mismo una zona de guerra llena de fuego amigo. La situación que atraviesa el Sevilla Fútbol Club es tan complicada que ni sus propios aficionados están a favor de un Consejo de Administración que parece tener las horas contadas. Tras la protesta realizada por parte de la afición hispalense, el presidente José María del Nido Carrasco ha comparecido en los medios oficiales de la entidad nervionense para hablar de la "campaña de odio" que está recibiendo la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán, y asegurando que "doliéndome que la afición pida que me vaya, tengo la conciencia muy tranquila porque ahora mismo lo que toca es esto".

Del Nido Carrasco, Castro y Pérez Solano, en primera fila de palco, son increpados por la afición. / antonio pizarro

El mandatario sevillista reconoce que son "momentos muy complicados después de tres derrotas, con la afición muy enfadada, a la que entiendo y respeto", asegurando que "todos los partidos son claves, pero el de Valencia ahora mismo es vital porque venimos de tres derrotas consecutivas". Además, el presidente ha querid disipar cualquier duda sobre la continuidad de Xavi García Pimienta, por lo menos en un futuro cercano: "Es el momento de estar cerca del cuerpo técnico y del equipo para que todos estemos lo más unidos posible y focalizados en ir al partido con humildad y ambición para conseguir los tres puntos".

Sevillismo en pie de guerra

Cuestionado acerca del malestar de la afición, Del Nido Carrasco se ha mostrado en la misma línea, alegando que "lo entiendo e incluso lo comparto, soy sevillista desde que nací y son tres derrotas seguidas, especialmente una dolorosa con el Real Betis Balompié. Cuando el equipo ha dado un paso adelante y nos hemos ilusionado con otra victoria hemos dado un paso atrás, por eso entiendo que la afición esté enfadada y muestre sus críticas, empatizo con ella porque soy el primero al que no le gusta".

Las protestas contra el Consejo de Administración, especialmente sobre su persona, no han sido bien recibidas por el presidente sevillista que, pese a mostrar su "respeto", considera que "no es agradable que la gente te pida que te vayas, pero puedo soportar esa presión", agregando además que no tiene pensamiento de dejar el sillón de mando: "Doliéndome que la afición pida que me vaya, tengo la conciencia muy tranquila porque ahora mismo lo que toca es esto. Tengo el claro convencimiento de que estoy preparado para soportar la presión. Incluso pediría que las críticas las mostraran siempre contra mí y no contra el equipo, que necesita en estos ocho partidos de su afición para estar más cerca de la victoria que de la derrota".

Momento de la protesta contra Del Nido Carrasco en Gol Norte: "Júnior, vete ya". / Antonio Pizarro

Pese a reconocer que "la afición es soberana y es lo que tiene que hacer" tras mostrar su enfado con la directiva, Del Nido Carrasco ha dejado claro que el club no atraviesa su mejor momento y le ha tocado "dirigir el club en un momento muy complicado de la sociedad. Después de que este consejo clasificara al equipo diez veces seguidas para Europa ahora no estamos en competición europea, no tenemos los ingresos de Champions y eso hace que tenga que liderar una serie de decisiones impopulares que para mí son desagradables. Necesitamos dar estos pasos si queremos disfrutar más pronto que tarde de otro gran Sevilla".

Pese a los cantos de sirena sobre un posible cambio de rumbo en la directiva, el presidente sevillista ha querido ser tajante con respecto a las medidas que se están tomando para devolver al club a lo más alto: "Quien gestione el club, que ahora es este consejo con un respaldo mayoritario del capital social, tiene que tomar esta serie de decisiones de ajustes, de reducción de costes, de dar dos pasos hacia atrás para coger impulso y dar dos hacia adelante después, para volver a construir otro gran Sevilla. Entiendo que la afición del Sevilla es ambiciosa y exigente y quiere que el Sevilla esté en la posición que le corresponde, pero tenemos que empezar desde la base, subiendo los escalones de uno en uno".

Amenazas, desinformación y una "campaña de odio"

Del Nido Carrasco no ha tenido pelos en la lengua para reconocer que "este consejo lleva tiempo soportando una campaña de odio con insultos, amenazas de muerte, pintadas" que considera intolerable, recordando además que "en la última Junta se nos amenazó con tener cuidado cuando fuésemos por la calle. Sabéis que tengo dos mellizos de 19 meses y no sé si querían decir que tuviera cuidado porque me iban a pegar o agredir".

Sobre la agresión que sufrió José Ignacio Navarro al finalizar el encuentro frente al Atlético de Madrid, el presidente asegura que el club lo ha "condenado a través de un comunicado. Independientemente de que el equipo gane o pierda, la violencia verbal y física no se puede justificar, es más, la condenamos y la denunciamos. Si son socios del Sevilla sufrirán las consecuencias y si no lo son colaboraremos para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", agregando que le "entristeció mucho porque es fruto de una campaña de odio que lleva tiempo soportando el Sevilla FC y su consejo de administración. La afición del Sevilla es señorial y ni mucho menos se ve reflejada en este tipo de incidentes, que me avergonzaron", para finalizar reconociendo que "la violencia verbal y física es un delito que perseguiremos".

Protesta de Biris Norte durante el Sevilla FC - Atlético de Madrid

Esta campaña de odio, según Del Nido Carrasco, viene de largo y en parte porque el Consejo de Administración lleva "soportando muchísimo tiempo una campaña de noticias falsas, como que vamos a vender el estadio y nos iremos a La Cartuja, no sé quién se ha inventado eso. Tenemos un anteproyecto y la documentación presentada en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, ahora estamos en fase de reflexión sobre cómo explotar las zonas comerciales".

Para disipar cualquier tipo de dudas, el presidente de la entidad ha dejado claro que "jugamos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, jugaremos en el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán y mientras duren las obras jugaremos en La Cartuja. Estas noticias falsas lo único que persiguen es dañar la reputación del Sevilla y su consejo de administración. Hay muchas empresas financieras interesadas en financiar la construcción del nuevo estadio, porque la idea es que se autofinancie y se incrementen los ingresos", asegurando que "con el nuevo marco accionarial, con el apoyo aplastante de la mayoría del capital social, este proyecto seguirá adelante", un claro dardo a Del Nido Benavente y sus esperanzas de regresar a la presidencia.

Un Sevilla de "Champions" en cambio de ciclo

Del Nido Carasco se ha mostrado "consciente de que cogía las riendas del club en un momento complicado", recalcando que para él "el Sevilla lo es todo, soy sevillista y quien lo dude es que no me conoce. Cuando el equipo no gana me llevo varios días sin dormir. Llevo en el Sevilla 18 años en diferentes cargos, he estado en prácticamente en todos los títulos y en todas las clasificaciones para finales y también he vivido situaciones similares a esta".

Las fotos del Lens - Sevilla de Champions / EFE

Dejando a un lado su sentimiento, el presidente asegura que es "sevillista, pero también soy gestor, y tengo el convencimiento de que lo que estoy haciendo es necesario. Yo tomo posesión del cargo el 31 de diciembre de 2023, con el equipo luchando por no descender, en una situación complicada y salvamos la categoría. Este año iniciamos un nuevo proyecto con decisiones desagradables como reducir en 70 millones el coste de la plantilla, aunque tenemos más puntos que la temporada pasada y unos jugadores más demandados", agregando que, en su cargo, debe "afrontar decisiones que son totalmente necesarias pese a ser desagradables, pensando en el corto y medio plazo. No podemos sostener una estructura de Champions sin los ingresos de Champions".

"El fútbol, como la vida, son ciclos. En estos últimos 20 años hemos tenido y finalizado varios ciclos, el año pasado después de diez años con clasificación europea no lo hicimos y ahora tenemos que iniciar un nuevo ciclo en el que tenemos que reajustarnos, comenzar poco a poco una regeneración deportiva y económica", aseguraba Del Nido Carrasco. El presidente reconoce que les gustaría "ir más rápido, pero los pasos hay que darlos uno a uno. La hoja de ruta es clara, está apoyada por la mayoría del capital social y tendría que afrontarla cualquiera que dirigiera el club".