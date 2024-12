La promesa de Gudelj al heredar el brazalete del Sevilla: “Lo custodiaré con un inmenso honor”

Sacrificio, hechos, sagrado, coraje y leyenda. Son varias de las palabras que más ha repetido Nemanja Gudelj en su emotiva carta de agradecimiento y despedida a Jesús Navas a través de su perfil de instagram. El centrocampista serbio, después del partido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, heredará el brazalete de capitán del Sevilla de las manos de su mayor leyenda. Después de que el palaciego se despidiese ante su afición en el Sánchez-Pizjuán, Gudelj sabe que es ahora quien debe remar en su lugar y tratar de mantener alto el listón que ha dejado Jesús Navas. Con sus seis temporadas de bagaje en el Sevilla, se ha dirigido a su capitán y, sobre todo, a sus aficionados como futuro capitán del club.

Los valores y el agradecimiento de Gudelj a su capitán

Primeramente, Gudelj se dirigió a Jesús Navas ofreciéndole la victoria del pasado sábado ante el Celta de Vigo y agradeciéndole todo lo que ha hecho por él estas cinco temporadas: “Hace dos noches, despedimos a Jesús Navas en el Sánchez-Pizjuán, como él se merecía, con una victoria y un sentido y emocionante homenaje a la altura de lo que él es para todos los sevillistas… leyenda. Jesús, gracias por estos cinco años y medio que hemos compartido juntos. Desde el principio fuiste un ejemplo para mí y para esos 13 jugadores que llegamos en aquel verano de 2019 para forjar un Sevilla grande y campeón. Gracias por enseñarme a creer y a dar mi mejor versión incluso cuando parece que es imposible, siempre desde el trabajo y los hechos. Gracias por no permitir que me rindiera cuando las cosas no iban bien, por levantarme con tu ejemplo diario de casta y coraje en cada entrenamiento”, aseguró el serbio.

El sacrificio de Jesús Navas

Tras ello, el centrocampista del Sevilla quiso recalcar el esfuerzo titánico que ha hecho Jesús Navas por el escudo, el club y el vestuario en estos meses después de su sufrimiento por la cadera: “Has liderado a nuestro Sevilla desde el esfuerzo y el sacrificio, en cada sesión, en cada rondo, en cada carrera, sin alzar la voz, sólo entrenando como un animal, como si estuvieras empezando y no tuvieras 15 títulos a tus espaldas ni fueras el jugador más exitoso del Sevilla y de la selección española. Esa humildad es la que te convierte en alguien tan especial y único. El sacrificio que has hecho en los últimos meses, jugando incluso más allá del dolor, para liderar este nuevo proyecto, marcado por un grupo joven e ilusionado que te necesitaba, porque ha encontrado en ti el referente ideal para tomar el rumbo adecuado.”, apostilló el Nemanja Gudelj.

Las fotos del Sevilla Fc - Celta / Antonio Pizarro

La promesa de Nemanja Gudelj a Jesús Navas

El futuro capitán del Sevilla aseguró, a través de su carta, proteger y defender el brazalete de capitán en su ausencia. Gudelj destacó las figuras de José Antonio Reyes y Antonio Puerta, aunque no llegase a conocerlos, como un “legado” que seguirán teniendo vigencia en el vestuario: “Gracias, Jesús, porque es increíble. Asumiré y custodiaré el brazalete de capitán que me dejas con un honor inmenso, consciente de lo que implica tomar el relevo del jugador más importante de la historia de nuestro club. Y lo haré desde el firme compromiso de que tus valores y tu legado, así como el recuerdo de Antonio Puerta y José Antonio Reyes, tengan plena vigencia en nuestro vestuario, aunque ya no estés con nosotros. Sueño que cuando me toque entregar el brazalete a un nuevo capitán te sientas orgulloso de mí por haber estado a la altura. Voy a trabajar a diario para ello”, apuntó.

Por último, Gudelj cerró su escrito utilizando las palabras de Jesús Navas en su última rueda de prensa en el Sánchez-Pizjuán: “Tu mensaje ha calado en el grupo y nos marca el camino: Esta camiseta es sagrada. Este brazalete es sagrado. Esta afición es sagrada. Y este escudo, nuestro escudo, el que me has enseñado a amar y a defender, es sagrado”, zanjó el serbio.