Víctor Orta, "ilusionado con la plantilla" niega "ofertas" por Badé, Kike Salas o Iheanacho

Víctor Orta está medianamente satisfecho por cómo va la planificación que ha tenido que rectificar en invierno respecto a la que ideó en verano. La salida de Montiel es un hecho. Valentín Barco también debe salir. Ha llegado Rubén Vargas y se le busca destino a Iheanacho mientras se rastrea el mercado en busca del delantero tras la espantada de Juninho Vieira... Así están las cosas en el Sevilla. Para estar muy satisfecho no es desde luego. Pero...

"Está claro que no ha habido buenos rendimientos y otros sí. Ha habido también algún acierto y algún jugador que no ha rendido. EStamos a mitad de temporda y hay que esperar a que acabe. Estoy seguro de que hay jugadores que van a dar mucho más de lo que han dado hasta ahora y sigo muy ilusionado con la plantilla y con el cuerpo técnico en este proceso de intentar cambiar cosas y buscar los mejores resultados posibles", comenzó diciendo Víctor Orta, que fue inquirido por el presunto interés en él del Spartak de Moscú: "Estoy donde quiero estar", dijo lacónico.

Diversos nombres y pocas pistas

Inmediatamente tocó asuntos de mercado. Badé y Kike Salas interesan a Aston Villa y Lazio. Pero de momento no hay nada en firme según Víctor Orta: "No hay ninguna oferta recibida en el club. Hay mucha rumorología pero no hay ninguna oferta recibida por ellos". El director deportivo también descartó hablar del frustrado fichaje de Juninho Vieira. "No hablo de jugadores que no están en el Sevilla. Estamos activos en el mercado". Contestó de forma idéntica al ser preguntado por Javi Puado, del Espanyol.

¿Hay ofertas por Iheanacho? "El mercado está abierto. Tenemos la obligación de estudiar todas las ofertas. Son tres partes. También los jugadores tienen sus sensaciones para buscar su futuro. Con el mercado abierto todo puede pasar con cualquier nombre".

Abierto a las salidas. "Sabes cómo está el control financiero de LaLiga. Tenemos cierto margen con lo de Ocampos y de ahí la llegada de Vargas. Pero sin duda todas las salidas pueden beneficiar a las entradas".

La situación de Valentín Barco. "El Brighton quiere que tenga más minutos y están buscando soluciones y en contacto con varios equipos. Nos trasladarán su decisión en breve".

Los relevos de Montiel y Barco. "Hay varios nombres pero el mercado sigue abierto tanto para salidas como para entradas. Tenemos plan para cada una de las posiciones".

Víctor Orta se expresa ante José Castro, José María del Nido Carrasco y su ayudante Gaby Ruiz. / José Luis Montero

Las críticas a Víctor Orta

El director deportivo "No quiero hablar de mí mismo. Hay que hablar del Sevilla. No pienso en mí mismo ni en mi sentimiento. Sólo me obsesiono en hacer lo mejor para que esta segunda vuelta consigamos mejores resultados y siga el proceso de una hoja de ruta que marcamos con los cambios de la plantilla y hay que seguir insistiendo porque creo que van a llegar los resultados".

"Ha sido una decepción mayúscula", dijo de la Copa del Rey. "La primera vuelta ha tenido altibajos. Tenemos siete puntos más que la temporada pasada pero queríamos muchos más. Queríamos estar más consolidades y haber logrado más puntos. Entiendo la crítica y sólo podemos hacer es pensar en Girona y hacer mucho mejor rendimiento que hemos hecho en la primera vuelta", añadió.

La confianza intacta en García Pimienta

También fue preguntado por cómo ve a García Pimienta después de que se le haya caído el equipo en los dos primeros partidos del año 2025: el desastre de Almería y el marasmo frente al Valencia. "Lo veo muy bien. Le veo fuerte y reflexivo. Y buscando soluciones. Él sabe que el respaldo del club es total porque la confianza es total. Las derrotas afectan al rendimiento del equipo. Pero lo veo con las ganas de encontrar las fórmulas para encontrar los mejores resultados", dijo al respecto Víctor Orta.

El nuevo rol de Jesús Navas

Otro asunto fue qué rol tendrá Jesús Navas en el Sevilla una vez colgadas las botas. "Jesús se está tomando unp eriodo de descanso y cuando lo pase será rapidísimo entenderse con el presidente. Él ha dejado un legado como dijo en su despedida. Y hay jugadores como Gudelj, que lleva ya mucho tiempo aquí, Suso, Badé, Saúl, Nyland... Son jugadores que tienen que ir dando un paso adelante y ser una referencia. Nada va a ser tan grande en los próximos 100 años de historia del Sevilla como Jesús Navas. Pero él nos enseñó un legado y va a seguir ayudándonos en ese sentido".