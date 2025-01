El 'feeling' a la primera de Rubén Vargas: "Estoy muy feliz"

Rubén Vargas ha tenido un flechazo con el Sevilla. Un amor a primera vista que espera que se haga duradero y no sea un romance pasajero. Empezó con buen pie pese a debutar en un partido desagradable por el ambiente y el juego del equipo. Aun así se mostró encantado con todo en su presentación oficial. Incluso con la emoción que sintió con unos aficionados que no estaban para tirar cohetes precisamente...

“Los primeros días fueron muy bien. He tenido muy buen feeling con el club y con los compañeros y estoy muy feliz. Muy contento de estar aquí”, comenzó diciendo ante la prensa.

El internacional suizo se expresó en un claro castellano. Muy digno pese a que no es su lengua materna pero sí tiene vínculos con el español por su ascendencia y nacionalidad dominicana. “Cuando tuvimos la primera reunión con el club, con Víctor, directamente tuvimos muy buen feeling. El Sevilla es un club con mucha historia y le dije a mi agente que quería ir para Sevilla”, explicó.

Su primer contacto con el sevillismo

No fue el mejor momento para disfrutar del ambiente del Sánchez-Pizjuán. Tras la Junta de Accionistas y con parte del sevillismo en pie de guerra contra la directiva, el juego del equipo de García Pimienta no ayudó a calmar los ánimos después de la abrupta eliminación de la Copa... Aun así Rubén Vargas disfrutó del ambiente. “Fue especial. Me encantó. El objetivo es que todos los partidos en casa estén los aficionados así con nosotros porque será muy bueno para el equipo”.

Cuenta con la ventaja para ese sentimiento de adaptación inmediata con la ayuda de su compatriota Sow. Una ventaja notable e influyente en su llegada a Nervión. “He hablado mucho con Djibril. Cuando escuchó que era posible que yo viniera para acá él me llamó y me dijo que sería muy bueno para mí y que creía que yo podría ayudar al equipo. Eso también fue muy positivo”.

El reto de la Liga

Y también habló con respeto y con ilusión de su reto de triunfar en un campeonato difícil como la Liga. “Creo que tengo mucha experiencia porque jugué en la Bundesliga. En la Liga me siento bien. Juego en un equipo que juega mucho con el balón y, sí, estoy muy feliz aquí y cada día me siento mejor”.

“Soy un jugador ofensivo pero también puedo defender", dijo sobre sus cualidades. "Solo quiero ayudar al equipo y el primer partido fue muy bien. Tuve una buena conexión con los fans y quiero ganar todos los partidos. Es importante que seamos positivos para el próximo partido”, aseguró el extremo de 26 años ante los primeros pasos en su nueva aventura profesional.