Lukebakio, Kike Salas y Ejuke dieron la cara tras la derrota del Sevilla

El varapalo que supuso para los jugadores del Sevilla Fútbol Club perder en el último suspiro frente al Atlético de Madrid es tan real como el malestar de los aficionados blanquirrojos por la tercera derrota consecutiva de su equipo. Los pupilos de Xavi García Pimienta no parecen ser capaces de levantar cabeza, y se enfrentan ahora a un Valencia que puede incluso adelantar en la tabla a los hispalenses de conseguir los tres puntos en Mestalla.

La parroquia nervionense mostró su enfado con los jugadores y, especialmente, con la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán. Quizás la falta de líderes en un vestuario donde los que más sienten al Sevilla son los más jóvenes provocó situaciones como las que se vivieron al final del encuentro entre blanquirrojos y colchoneros, con la plantilla siendo incapaz de acercarse a Gol Norte más allá del borde del área. Sin embargo, un pequeño reductor de jugadores quiso disculparse directamente con la afición, teniendo además un gesto con aquellos que no pararon de animar en todo el encuentro.

Las fotos del Sevilla Fc - Atlético de Madrid / Antonio Pizarro

De cantera y estrellas

Tal y como puede observarse en el vídeo al inicio de la noticia, Dodi Lukebakio fue el primer jugador en acercarse a la zona donde se sitúa cada partido el grupo Biris Norte para entregar su camiseta a la grada. El extremo belga, cabizbajo, no tuvo su mejor partido frente al Atlético de Madrid, y la mala racha de resultados en el combinado hispalense está coincidiendo con su peor momento de la temporada. Además, no es ningún secreto que el futbolista puede estar viviendo sus últimos momentos en el club nervionense, que deberá hacer caja este verano si no quiere pasar, aún más, problemas económicos.

En segundo lugar, un Kike Salas visiblemente afectado quiso pedir disculpas en primera persona a la afición sevillista que aún se congregaba en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Su buen nivel durante todo el curso le ha valido para ser un fijo en la Selección española sub 21 de Santi Denia, y ya son varios los equipos que han mostrado su interés en hacerse con los servicios. Sin embargo, el de Morón de la Frontera ha dejado claro una vez más que él sí siente los colores de un escudo que parece ser incapaz de levantarse de la lona.

Lukébakio se queja de una posible falta ante Pablo Barrios, autor del 1-2. / Antonio Pizarro

El último en regalar su camiseta fue un Chidera Ejuke que parece sufrir la maldición de Sansón. La lesión que sufrió a mediados de temporada cortó totalmente su proyección, regresando en un estado de forma irregular y, pese a su buen hacer en el Reale Arena para sumar tres puntos ante la Real Sociedad, no parece ser capaz de despegar del todo. Cabe recordar que ingresó en el terreno de juego para sustituir a un lesionado Rubén Vargas, aunque no llegó a finalizar el encuentro.

El gesto, por mínimo que sea, ya es más de lo que muchos parecen atreverse a hacer con una afición cansada de todo lo que rodea al club hispalense. Con un calendario que, ahora mismo, invita a pensar que tendrás muchos duelos ante rivales directos, toda unión es poca si el Sevilla no quiere pegar un batacazo histórico digno de épocas pasadas.