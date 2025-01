Dos bajas peliagudas en el Sevilla para recibir al Espanyol

El oportunísimo y refrescante triunfo del Sevilla en Montilivi trajo como contrapartida negativa dos bajas por sanción que son muy peliagudas y significativas sobre la realidad de la plantilla y el club en estos momentos. Frente al Girona vieron la quinta amarilla Pedrosa, en su primera titularidad desde que se recuperó de su lesión muscular, e Isaac, el único delantero con el que cuenta García Pimienta ante el absentismo de Iheanacho por falta de forma y la falta de nivel de Peque para actuar como 9.

El sábado el Sevilla (décimo con 26 puntos) recibe al equipo que marca el descenso, el Espanyol (19 puntos). Ganar significaría distanciar la amenaza siempre latente del abismo a la decena de puntos mientras que podría acercar más la zona europea, que ahora ve a sólo cuatro unidades de puntuación. Pero sucede que García Pimienta se ha quedado sin lateral izquierdo de nuevo y sin su delantero centro.

Para el flanco siniestro de la zaga podrá ubicar ahí de nuevo a Kike Salas, que venía actuando en lugar del lateral catalán con cierta solvencia. Será la primera vez que el central de Morón de la Frontera juegue en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde que saltara la noticia de que está siendo investigado por su posible implicación en una presunta estafa a una casa de apuestas junto a dos amigos. En Montilivi ya tuvo que escuchar el joven internacional sub 21 un hiriente cántico de “¡amarilla, oé!” cuando saltó al césped en la segunda parte por Pedrosa tras ver éste su quinta amarilla.

En Nervión no habrá cánticos hirientes para Kike Salas y se sentirá más arropado. Aunque en el sevillismo hay muchísimo recelo con ese asunto por lo que pudo significar en una temporada en la que el Sevilla luchó contra el descenso.

Más peliagudo es lo de Isaac incluso. No tiene relevo. Y no es que tenga magníficas cifras: lleva más amarillas, 5, en 17 jornadas que goles y asistencias (2 y 2). Pero su rol es clave y no tiene sustituto. El regreso de Ejuke ayudará no obstante a recomponer el frente de ataque con el recién fichado Rubén Vargas y el goleador Lukébakio. Algo tendrá que inventar García Pimienta... Menos poner a Iheanacho cualquier invento vale.