“Amarilla, oé”, las burlas a Kike Salas en el Girona - Sevilla

Kike Salas no tuvo la tarde más agradable en Montilivi, aunque acabase con final feliz para los intereses del Sevilla. El defensor de Morón de la Frontera, después de pasar una difícil semana al ser detenido por la Policía Nacional por un presunto delito de apuestas ilegales, tuvo que escuchar las mofas de la afición del Girona hacia su persona en su entrada al terreno de juego. A falta de 20’ para el final del encuentro, el moronero tuvo que escuchar, como se captó en la retransmisión de DAZN, los cánticos de “Amarilla, oé; amarilla, oé” por parte de la afición del Girona.

Una causa todavía en una fase inicial

Unos cánticos que, como es evidente, van en relación a la investigación que se ha abierto sobre Kike Salas al, presuntamente, forzar cartulinas amarillas durante el tramo final de la pasada temporada, 2023-24, para que amigos o personas cercanas a él ganasen dinero con apuestas deportivas. Un caso que todavía se encuentra en una fase muy inicial y en el que el Sevilla, de momento, se agarra a la presunción de inocencia. Tanto es así que García Pimienta lo tiene dentro del grupo con total normalidad y este fin de semana ha sido uno más en Montilivi en el encuentro que ha enfrentado al Girona y al Sevilla.

Relacionado Kike Salas entrena con el Sevilla tras ser detenido

Vuelta al banquillo

No obstante, este sábado no ha partido como titular en LaLiga, como venía haciendo en las últimas jornadas. García Pimienta ha apostado por Adrià Pedrosa para el lateral izquierdo hasta que, tras ver la cartulina amarilla y tener unos problemas en el gemelo, como ha desvelado el entrenador del Sevilla, lo ha sustituido por Kike Salas. Además, el ex del Espanyol vio la quinta amarilla por lo que, si nada raro ocurre, el de Morón de la Frontera regresará a la titularidad el próximo fin de semana ante el Espanyol, pero ya en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La semana de Kike Salas

Sobre su situación ya habló el entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, en la previa del encuentro ante el Girona: “Kike (Salas) ha trabajado con completa normalidad. Excepto el día que tuvo que marcharse, ha entrenado muy bien, está muy tranquilo, trabajando bien, que es lo que nos muestra el estado anímico de Kike. Le veo muy tranquilo y a disposición del equipo. Vinieron, el jefe de seguridad dijo que Kike se tenía que marchar, nada más, y después nos entrenamos de la noticia. Lo mejor es que está perfectamente. He hablado con él y está tranquilo. Le dije que si necesitaba algo, me dijo que no, que estaba perfecto, y hasta ahí”, afirmó el técnico catalán.