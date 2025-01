La calidad de Lukébakio premia a un muy buen Sevilla (1-2)

Gerona/Triunfo de extremo valor para el Sevilla en su visita al Girona. Los sevillistas fueron mejores de principio a fin en Montilivi y fueron capaces, incluso, de remontar en la segunda mitad el injusto 1-0 con el que se arribó al intermedio después de que los forasteros fallaran un penalti en el minuto 3 y tuvieran sendos goles prácticamente hechos a través de Rubén Vargas y Lukébakio. Gazzaniga evitó que todo fuera diferente, pero al final las aguas volvieron a su cauce y los nervionenses festejaron con los suyos que le habían dado la vuelta al marcador gracias a los tantos de Saúl Ñíguez y el propio Lukébakio, en una de las genialidades del zurdo belga.

Se había hecho justicia en el marcador del estadio gerundense a tenor de lo visto a lo largo de los 99 minutos que se litigaron, incluidas las dos prolongaciones. El Sevilla había sido mucho mejor desde el arranque gracias al planteamiento de un Xavi García Pimienta que había sabido trazar un plan de juego infinitamente mejor que el ideado por Míchel para los suyos.

Porque fue un Sevilla muy ambicioso desde el primer balón en juego, capaz de ir arriba con sus hombres más atrasados para robar en posiciones que podían hacerle daño al Girona, con un doble pivote muy sólido con Lokonga y Sow y también con las ayudas de Badé en la construcción y de Saúl Ñíguez en la ordenada presión al colocarse muy cerca de Isaac para forzar los errores de los locales en su intento de construir a través de la posesión del balón.

Así iba a llegar la primera gran oportunidad para los sevillistas muy prontito. Sus futbolistas recuperaron el balón en las zonas de más riesgo y a partir de ahí tendrían ocasiones clarísimas para haberse puesto por delante en el marcador. El problema era que ni siquiera serían capaces de transformar un penalti, la más diáfana de todas las oportunidades. Era evidente que el principal problema no estaba en el trabajo semanal sino en la calidad para rematarlo sobre el campo.

El lanzador del penalti

Incluso, el Sevilla fue capaz de generarse un penalti a favor a través del planteamiento de su entrenador. Un robo de Pedrosa en el intento habitual del Girona de salir tocando por los interiores para luego jugar de cara y derribo de Oriol Romeu a Isaac cuando éste pillaba descolocada a la defensa catalana. Martínez Munuera había actuado con criterio y le había echado una mano a los sevillistas, pero si desde los once metros se comete una cadena de errores tan flagrantes, está claro que todo será más complicado.

Porque la responsabilidad del lanzamiento la asumiría Isaac cuando el único penalti a favor que habían tenido los nervionenses durante el curso lo había transformado con calidad Lukébakio en un partido de máxima tensión como es un derbi contra el Betis. Entonces, cabe preguntarse que por qué no lo volvió a lanzar el belga, sobre todo si después el lebrijano lo lanza sin confianza ninguna, agachando la cabeza para no tener que mirar siquiera a un Gazzaniga que lo provocaba hablándole.

El lanzamiento del penalti fue propio de un juvenil, quizá un infantil, y lo cierto es que el Sevilla desperdiciaba una oportunidad clarísima para ponerse por delante en el minuto 3. Y después tendría dos más también ideales para colocar el 0-1 y algunos acercamientos que no llegaron a convertirse en opciones por malas decisiones en los pases o en los mismos controles, sobre todo siempre por Isaac, tan peleón como desacertado con los pies.

Ocasiones clarísimas

Rubén Vargas también pudo anotar su primer tanto en el minuto 13 después de una llegada en superioridad numérica en la que dispuso de dos remates francos. En el primero, con toda la portería para él, estrelló el balón en el cuerpo de Gazzaniga en un disparo con su pierna derecha; en el segundo, ya más escorado, le pegó con la izquierda al lateral de la red. También Isaac pudo marcar en el minuto 16, pero volvió a fallar. Y para acabar con el repertorio de goles sin anotar, después de una también clarísima de Abel Ruiz salvada por Nyland (27’), para dejar constancia fiel de todo, llegaría el disparo de Lukébakio al larguero en un centro de Pedrosa (34’).

El Sevilla, gracias al planteamiento de García Pimienta, de anticipación y búsqueda de las espaldas a los tres centrales del Girona, había tenido oportunidades francas para cantar el gol, no lo hizo y lo que sí llegaría sería el primero de los locales. Bastó con una estrategia en un saque de esquina, con no centrar a la primera y buscar después el desajuste de toda la zaga visitante, que, una vez más, llegaría. Centro de Tsyngakov y cabezazo solo de Arnau Martínez anticipándose a Badé, tan acertado con los pies como endeble en esta labor también fundamental en los zagueros.

Lo cierto es que el cuadro sevillista se iba al vestuario por debajo en el marcador después de haberlo tenido todo a favor en el terreno de juego. Pero los planteamientos de los técnicos, las flechitas, las ideas, los movimientos y todo lo demás, no sirven de nada si la calidad de los encargados de llevarlos a cabo es tan escasa que ni siquiera les sirven para transformar un penalti.

Remontada

Pero la idea no iba a cambiar y esta vez sí obtendría el justo premio de los tres puntos. El Sevilla arrancó en el segundo periodo con la intención de no alterar ese plan de partido y, lógicamente, con la idea de ser más eficaz ante el gol. La primera llegada no tardaría en producirse y fue Lukébakio el encargado de lanzar el primer aviso en un disparo interceptado por Krejci y festejado por el checo como si hubiera marcado un gol.

En ese córner se iba a producir un claro penalti de Iván Martín a Isaac al no dejarlo remachar la peinada de Lokonga en el primer palo (49’). Estaba claro que el comodín del árbitro se había agotado para los blancos con la decisión del primer periodo, pero no tardaría en llegar la igualada. Fue en otro saque de esquina, Lukébakio lo puso en el interior del área pequeña y Sául Ñíguez remató dos veces hasta anotar con su pierna derecha.

El Sevilla no dio un paso atrás en su planteamiento tras las tablas y trató de aproximarse más veces hasta Gazzaniga. No lo conseguía con claridad, aunque la pelota estaba mucho más tiempo en el campo del Girona hasta que un despeje orientado hacia la cabeza de Saúl Ñíguez fue peinado por éste para que Lukébakio, ya como delantero tras la salida de Ejuke por Isaac, se encargara de hacer una virguería.

Cacha en el control a Krejci y toquecito de calidad con la izquierda a la red tras evitar la salida de Gazzaniga. Era ya el minuto 88, pero hasta el final deberían sufrir los sevillistas para asegurar los tres puntos. Eso sí, Martínez Munuera pitaría en tres ocasiones para decretar el final y el marcador seguiría registrando un 1-2 más que justo. Fin a la mala racha contra el Girona, primera remontada del curso y un Sevilla que fue muy superior en el juego a una escuadra que aún está disputando la Liga de Campeones. Y encima un golazo de Lukébakio para poner la guinda a una sabrosa tarta…