El Sevilla aprende a remontar

Desde la época de Jorge Sampaoli que el Sevilla no remontaba un encuentro en LaLiga EA Sports. Xavi García Pimienta, otra vez en Cataluña, ha conseguido uno de los grandes triunfos de la temporada, romper la maldición de Montilivi -donde no ganaba el equipo hispalense desde 2017- y ser capaz de volver a sobreponerse en un encuentro. Una victoria moral y reconfortante que, tras los fracasos de Almería y ante el Valencia, refuerzan a una plantilla muy cuestionada en las últimas semanas. La victoria del Sevilla en Girona son más que tres puntos de puertas para adentro del vestuario, más que ponerse novenos en la tabla o superar al Betis, es demostrar que la plantilla está capacitada para no mirar hacia abajo. Algo, visto lo visto en los últimos casi tres años, que no es cosa menor.

Un equipo que no se vino abajo

El Sevilla tuvo una jornada compleja este fin de semana ante una de sus ‘Bestias Negras’, el Girona. Los hispalenses visitaban a un club que juega Champions League esta campaña y con el que había perdido en los últimos seis enfrentamientos. Sin embargo, el equipo de García Pimienta se comportó de forma muy distinta que ante el Valencia, especialmente tras el lance del partido. A pesar del golpe que supuso el gol de Arnau Martínez antes del descanso, sorprendemente el Sevilla salió en la segunda mitad con una marcha más que el Girona en su casa. Una actuación, por ejemplo, totalmente contraria a la que se vio hace dos semanas en Almería. En Copa del Rey, el equipo hispalense bajó los brazos de forma descarada tras el gol de Marezi, aquí el Sevilla fue en busca del partido.

No sólo puso fin el Sevilla a las rachas de las remontadas, sino que también volvió a convertir a través de la estrategia, uno de los talones de aquiles este curso. Saúl Ñíguez, con más corazón que cabeza, anotó el primero y marcó el camino para que los de Pimienta fueran a por la victoria. Lukébakio, tras una prolongación del ilicitano, culminó la remontada en una baldosa: autopase y definición.

La última remontada en LaLiga

La remontada en el 88’ del Sevilla supuso un éxtasis en la afición hispalense que veía cómo su equipo era capaz de darle la vuelta a un partido casi dos años después. La última vez que ocurrió fue en casa, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ante el Almería de Rubi en uno de los últimos partidos con Sampaoli en el banquillo. El equipo, empatado a puntos con la zona de descenso, se sobrepuso al gol inicial de Sergio Akieme gracias a los tantos de Lucas Ocampos de penalti y la diana de Erik Lamela a pase de Bryan Gil, preludio de lo que ocurriría meses después.

Y fuera de casa... desde la 'era Lopetegui'

Pero es que la última remontada del Sevilla lejos de Nervión fue mucho más atrás en el tiempo. Para ello, hay que irse a la época dorada de Julen Lopetegui. Abril de 2021. El Sevilla, a tres puntos del liderato a falta de cinco jornadas, tiró de superioridad ante la Real Sociedad en el Reale Arena para darle la vuelta a aquel encuentro. Un partido donde el equipo de San Sebastián se puso por delante gracias al gol del exsevillista Carlos Fernández, que justamente se había marchado del club ese mercado invernal. No obstante, el Sevilla pasó por encima y en dos minutos, gracias a los goles de Fernando Reges y Youssef En-Nesyri, superaron al equipo de Imanol Alguacil.

Que el Sevilla recuerde qué es remontar un partido es clave para los de Xavi García Pimienta de cara a la segunda vuelta si, como dice Michel, finalmente los de Nervión son “un rival directo” por las plazas europeas, algo que todavía en la ciudad deportiva hispalense no sólo es que sea un tema tabú, sino es que ni se plantea.