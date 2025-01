El Girona en Montilivi, una bestia negra para el Sevilla

En un momento de necesidad como el que vive el Sevilla de Xavi García Pimienta, los de Nervión visitan uno de los estadios, y a uno de los rivales, que peor se les da históricamente. Este sábado el equipo hispalense visita a una de sus ‘bestias negras’, el Girona y, encima, en su estadio, Montilivi. A pesar del escaso recorrido del conjunto gerundense en la Primera División, desde el año 2017, el club catalán se ha convertido en una pesadilla reciente para el Sevilla. Tanto en el Ramón Sánchez-Pizjuán como en Montilivi, escenario donde tratarán de regresar a la senda de la victoria este fin de semana.

Seis derrotas consecutivas

Hasta la fecha, Sevilla y Girona se han medido en nueve ocasiones a lo largo de sus historia con balance sustancialmente negativo para un club que estaba asentado durante las últimas dos décadas en Europa. Tres victorias y seis derrotas. Además, los seis tropiezos de forma consecutiva. El equipo de Nervión no vence o saca algo positivo contra el club catalán desde diciembre de 2018, cuando todavía estaba Pablo Machín en el banquillo hispalense. Desde entonces, el Sevilla sólo ha encadenado malos resultados y con algunas actuaciones dignas de olvido.

El peor recuerdo de Quique Sánchez Flores

Sin ir más lejos, el Sevilla la pasada temporada perdió en Montilivi por 5-1 dejando una imagen más pobre de toda la temporada y, probablemente, el peor encuentro de la era Quique Sánchez Flores. Con Tanguy Nianzou como lateral diestro, el equipo de Michel pasó por encima con un hat-trick de Artem Dobyvk, un tanto de Tsygankov y otro de Stuani. Ni el gol inicial de Isaac Romero pudo hacer frente al Girona que acabó entrenado en Champions League.

El fallo garrafal de Nianzou

No obstante, no fue la única imagen del Sevilla que dejó que desear en Montilivi. Dos temporadas atrás, con Jorge Sampaoli en el banquillo, los hispalenses dejaron escapar un triunfo que llegaron a tener encarrilado con un protagonista principal, Tanguy Nianzou. El central francés pasó de ángel a demonio a lo largo del partido. Comenzó poniendo al Sevilla por delante en el encuentro con un tanto suyo. No obstante, el Girona le dio la vuelta, en parte, por culpa del francés. Tras el tanto de Stuani, Nianzou regaló un balón a Yangel Herrera a poco del final para que sellara la derrota sevillista.

El único triunfo en Montilivi

Para remontarse al único triunfo del Sevilla en Montilivi hay que irse hasta 2017, la primera vez en la que ambos equipos se vieron las caras. Era el comienzo de la competición, jornada 4, y dirigía el club hispalense el técnico argentino Eduardo Berizzo. Con un equipo con varias rotaciones, con jugadores como Carole, Corchia o Ganso, el Sevilla se puso por delante en la segunda mitad gracias al gol del cafetero Luis Muriel. Una solitaria diana que definió el encuentro ya que Álex Granell falló un penalti en el descuento.