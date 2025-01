Rakitic: “Yo quería quemarme por el Sevilla; estoy a disposición del club”

Este mes de enero se cumple un año de la marcha de uno de los jugadores más importantes de la historia del Sevilla, el jugador extranjero con más partidos disputados en la historia del club de Nervión: Iván Rakitic. El croata, debido a su confrontación con Quique Sánchez Flores la pasada temporada, puso punto y final su paso por el Sevilla antes de lo que tenía previsto. Tras dejar la estructura blanquirroja, estuvo seis meses en Arabia Saudí con el Al-Shabab. Y de ahí a Croacia para jugar en el otro club de su corazón, el Hajduk Split que dirige Gattuso.

La salida de Rakitic del Sevilla

Aprovechando la pretemporada que está realizando el equipo croata en Alicante, Iván Rakitic ha concedido una entrevista a Marca en el que ha hablado de su futuro profesional, el Sevilla y su marcha de Nervión. Respecto a su enfrentamiento con Quique Sánchez Flores, después de varias declaraciones cruzadas entre ambos, Rakitic no quiso darle más importancia a la situación y aseguró que simplemente “no conectaron”: “Hay que entender los momentos. No conecté con el míster (Quique Sánchez Flores) y no era por jugar o no. Simplemente, lo que yo veía blanco él lo veía negro y viceversa. Yo estaba en mi casa, en el sitio más bonito del mundo, pero hay que establecer prioridades y, para mí, ésa será siempre el Sevilla FC. No existe nadie que pueda luchar contra el escudo. Yo no puedo pedir a un presidente que vaya en contra de un entrenador. Tuve que dar un paso al lado y no pasa nada”, confesó.

El sueño de Iván Rakitic

Por otro lado, Rakitic aseguró que tenía muy claro que quería terminar su carrera en Sevilla y que si no llega a ser por su enfrentamiento con Quique Sánchez Flores, el croata hubiese colgado las botas en el Sánchez-Pizjuán: “Hombre, ésa era mi idea. Yo ya le dije al presidente que podía contar conmigo los años que hicieran falta: 1, 2 ó 5. Yo quería 'quemarme' por el Sevilla, pero a veces suceden cosas así. Fuimos de lo más bajo a lo más bonito con Mendilibar y me dio pena no poder sostenerlo en el tiempo, pero lo importante es el Sevilla, no Ivan Rakitic”, confesó.

Un posible futuro en el club

Asimismo, afirmar que el Sevilla es la casa de Iván Rakitic no es una exageración. El croata, cuando pasa por la capital andaluza, es raro no verle pasar por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Desde su marcha se ha ejercitado en varias ocasiones en las instalaciones para mantener su forma. Ahora, el corata afirma que le encantaría volver al club tras su retirada, pero no depende de él: “No lo sé, no depende de mí. Sevilla es mi casa. Yo no nací ni sevillano ni sevillista, pero moriré siéndolo, allá donde esté. A mis compañeros del Hajduk se lo digo, que lo sepan aquí y en Pekín: no hay ciudad como Sevilla y, para mí, no hay mejor equipo. Yo estoy a disposición del Sevilla para lo que sea, sea para dar un consejo de amigo o para ocupar un puesto importante. No me importa. Para mí el Sevilla lo es todo y toda la vida va a ser así”, explicó.

El motivo de su ausencia en la despedida de Jesús Navas

Por último, Rakitic explicó el motivo de su ausencia en la despedida de Jesús Navas: “Antes que nada, aprovecho la oportunidad para dar las gracias a Jesús y, al mismo tiempo, pedirle disculpas. Iba a estar en su despedida, pero él sabe que no pude acudir por un problema familiar que me surgió esa misma mañana. Le llamé, me entendió y quería darle las gracias. Me gustaría felicitar a todos los sevillistas que hemos sido capaces de disfrutar a Jesús. Si hay un jugador que lleva una parte del escudo es él y es una pena que en tan poco tiempo nos hayamos ido tantos jugadores importantes”, zanjó el croata.