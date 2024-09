Rakitic: “No me ha gustado nada lo que ha dicho Quique Sánchez Flores”

Iván Rakitic ni olvida ni perdona las palabras de Quique Sánchez Flores sobre su figura. El excapitán del Sevilla, que se marchó el pasado mes de enero tras chocar con el técnico madrileño, ha recalcado en una entrevista para El Pelotazo de Canal Sur Radio que no tuvo ningún tipo de entendimiento con su último entrenador en Nervión. Pero que, sobre todo, se ha quedado “sorprendido” por sus palabras en las últimas entrevistas que ha concedido, donde relató la conversación que tuvieron en su despacho de la ciudad deportiva del Sevilla. No obstante, asegura que tampoco le “sorprende”. Por contraparte, confía en nuevo proyecto de García Pimienta, pese a que los resultados no hayan llegado todavía, y se declaró “fan número 1” de José Luis Mendilibar, el hombre que le hizo levantar su último trofeo con el Sevilla. Tanto es así, que asegura seguir al Olympiakos por él.

Rakitic y Quique, una relación rota

La relación entre Rakitic y Quique Sánchez está más que quebrada. El croata ha explicado en la entrevista sus motivos por los que decidió dejar el Sevilla el pasado curso, principalmente debido a la falta de entendimiento con el técnico madrileño: “Es el momento de apoyar al Sevilla. Está claro que no me entendí con Quique Sánchez Flores. No estaba de acuerdo con las palabras que estaba diciendo últimamente. Me alegro que digan que podría haber estado ahí, tanto en el tramo final de temporada como en este inicio de curso. Pero hay que tomar decisiones y no echar más leña al fuego. No he estado de acuerdo con ese entrenador”, apuntó el centrocampista croata.

Me he quedado con la boca abierta con las palabras de Quique Sánchez Flores, muy sorprendido.

Asimismo, Rakitic aseguró que no estaba de acuerdo con la forma de actuar de Quique Sánchez Flores, una relación que duró poco menos de un mes desde que el entrenador tomó el relevo de Diego Alonso el pasado mes de diciembre: “No es que aguantara o no con la situación, pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando. No pienso en mí mismo, sino en el Sevilla. No estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. No es una decisión por mí mismo. Si es por el Sevilla, yo aguanto lo que haga falta. Es como si me lo dijese mi mujer Raquel, no hubiera problema ninguna. Si hay una persona que lo ve diferente muy diferente a mí, pues entonces no estoy de acuerdo”. Asimismo, Rakitic aseguró quedarse boquiabierto con las palabras del entrenador tras salir del Sevilla en los últimos meses: “Me he quedado con la boca abierta con las palabras de Quique Sánchez Flores, muy sorprendido. No me ha gustado nada. No me sorprende, por eso creo que he tomado la decisión correcta”, sentenció.

Fan número 1 de Mendilibar

Una relación totalmente opuesta a la que tiene el propio Rakitic con José Luis Mendilibar. El técnico vasco remontó la situación de la temporada 2022-23 haciendo levantar al club hispalense su última UEFA Europa League en Budapest. Algo de lo que está muy agradecido el jugador croata que se declaró como su máximo admirador: “No hay fan más grande de Mendilibar que yo. Claramente. Como entrenador, persona y como mago. Fue llegar y sacarnos a una situación de disfrute diario. Sentías cuando iba a los partidos el miedo de los otros equipos. Él lo ha conseguido a su manera y con su carácter. El mayor fan de Mendilibar y por eso sigo también al Olympiakos, soy yo. Claramente”, explicó el actual centrocampista del Hajduk Split.

Sobre la crisis institucional y deportiva del Sevilla también habló el croata. Aseguró que es impensable como en quince meses ha pasado el club nervionense de ganar un título europeo a esta historia: “Pues no se lo cree nadie lo que le está pasando al Sevilla en quince meses. Si fuera un videojuego, no se lo creería nadie. Es una pena. Yo creo que todos los que queremos al Sevilla, todos los que dimos esa rúa por la ciudad, ver tanto orgullo y tanto amor y, sobre todo también, conmigo. Yo poder cumplir mi palabra de poder levantar una copa con Jesús a la vuelta pues conseguí todo eso… y que ahora acabe así de esa manera porque es que no me lo creo. Pero confío, estoy en contacto con gente de la plantilla, y creo que el Sevilla va a sacar esto adelante. Confío en el mister, en los jugadores y en mi gente y mi afición”, explicó.

Su decisión de cambiar Arabia por Croacia

Por último, explicó los motivos de su marcha de Arabia Saudí, donde firmó el pasado mes de enero tras salir del Sevilla. Rakitic cambió Oriente Medio por Croacia, su país, para jugar en el club que siempre ha seguido, el Hajduk Split de Gattuso: “Ha sido una decisión de corazón. Con toda la sinceridad del mundo. Pero en mayor parte es debido a mi mujer Raquel. Ella me dijo que le encantaría ir con la familia a Split y, desde ese mismo momento, lo tenía muy claro. No es nada en contra de Arabia. Sino de orgullo de poder jugar en mi país y poder enseñarles a mi familia como es Croacia. No lo tenía dibujado retirarme allí. Si fuese por mí, me hubiese retirado en el Sevilla. No hay que pensar demasiado en el futuro. Nunca tuve el pensamiento de retirarse en la liga croata. Mi idea era retirarme jugando un par de temporadas más en el Sevilla. Llegó un momento muy claro cuando decidí salir”, aseguró Rakitic.