Montiel provoca la locura en Argentina tras su salida del Sevilla

Esta tarde se ha vivido una locura en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Como ocurrió meses atrás con Marcos Acuña, el todavía jugador del Sevilla, Gonzalo Montiel ha paralizado durante unos minutos la terminal de llegadas del aeródromo bonaerense. La llegada de un nuevo campeón del mundo a River Plate ha hecho desatar esa locura en la capital del país con la llegada de una nueva estrella a uno de los clubes más seguidos del mundo. Gonzalo Montiel regresa así a River Plate después de cuatro años, cuando firmó por el Sevilla tras la Copa América celebrada en 2021.

La llegada de Montiel a Buenos Aires

Y es que Gonzalo Montiel ha tenido que salir escoltado por varios miembros de la seguridad del aeropuerto ya que no podría avanzar hacia la salida por la cantidad de periodistas, cámaras y personas que buscan inmortalizar la llegada del sevillista a Buenos Aires. La locura fue tal que hasta una de las personas encargadas de facilitar la salida del internacional argentino del aeropuerto acabó cayéndose al suelo. Se vivió un capítulo de cierta tensión con empujones, pequeñas hostilidades y gritos. Todo por la llegada de Montiel.

Aún así, el de González Catán habló ante los medios de comunicación nada más aterrizar en el aeropuerto: “Estoy muy ilusionado. Me pone muy contento volver por el país. Así que sí, feliz de volver a Argentina. Hablé ya con alguno de los chicos y estoy encantado de todos los desafíos como el Mundial de Clubes o la copa de la liga. Estoy encantado de volver a jugar en El Monumental y de volver a ver a la gente de River”, aseguró Montiel.

La marcha de River Plate del Sevilla

El campeón del mundo, si pasa el reconocimiento médico, dejará en las arcas del Sevilla hasta 4,5 millones de euros fijos, además de unas variables que en el futuro podrían elevar el precio de su venta hasta los 5. De esta forma, se convertirá en la primera salida del conjunto hispalense en el mercado invernal de 2025.

Montiel se despide del Sevilla: "Feliz de haber jugado en un club tan grande" / Mario Míjenz

Antes de viajar a Buenos Aires, Gonzalo Montiel también habló sobre su marcha del Sevilla en el aeropuerto de San Pablo, antes de comenzar el largo viaje hasta su tierra: “Bueno, la verdad que siempre me han recibido muy bien, me han tratado muy bien. Es un club, Sevilla es un club muy grande en el cual he podido jugar y bueno, gracias a Dios he jugado en el estadio, en el Sánchez-Pizjuán. Así que nada, feliz de haber estado en un club tan grande como Sevilla”, afirmó Montiel.