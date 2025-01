Montiel ya viaja a Argentina para firmar por River Plate

Gonzalo Montiel, el hombre que anotó el penalti decisivo en la séptima Europa League del Sevilla, ya es historia del club de Nervión. El de González Catán, después de que Víctor Orta cerrase el pasado lunes su venta a River Plate por 4,5 millones de euros, viaja ya hacia Buenos Aires para volver a jugar en el Monumental con los colores del equipo que le vio crecer. El campeón del mundo ha entrenado esta mañana en el gimnasio del primer equipo hispalense por última vez y ha aprovechado para despedirse del resto de sus compañeros antes de poner rumbo, junto a su familia, de vuelta a Argentina.

Gonzalo Montiel y su adiós del Sevilla

Esta tarde Gonzalo Montiel ha despegado del aeropuerto de San Pablo, Sevilla, para viajar hacia la capital donde hará escala para llegar a Buenos Aires. Se espera que el lateral derecho aterrice a primera hora de la mañana en Argentina para pasar el respectivo reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato hasta junio de 2028. El lateral derecho argentino atendió a Diario de Sevilla antes de poner rumbo a Buenos Aires: "Bueno, la verdad que siempre me han recibido muy bien, me han tratado muy bien. Es un club, Sevilla es un club muy grande en el cual he podido jugar y bueno, gracias a Dios he jugado en el estadio, en el Sánchez-Pizjuán. Así que nada, feliz de haber estado en un club tan grande como Sevilla", aseguró el campeón de la Europa League.

Ilusionado con la vuelta a River Plate

Por otro lado, también habló sobre su marcha a River Plate y la ilusión de volver al club millonario: "Sí, bueno, feliz de volver a casa, así que disfrutando ahora y esperemos que cuando llegue, seguir disfrutando. Salí de chico ahí, la verdad que hice casi toda mi carrera ahí. Llegué a debutar en el primer equipo y he ganado cosas muy importantes y nada, así que estoy muy feliz de volver", afirmó el campeón del mundo. Se espera que el lateral diestro llegue a Buenos Aires mañana por la mañana junto a su familia, donde pasará el resto de trámites antes de firmar su nuevo contrato y unirse, de nuevo, a la estructura de River Plate. Allí volverá a coincidir con otro exjugador del Sevilla como es Marcos Acuña. El de Zapala ya dejó el club hispalense el pasado mercado de pases para unirse al proyecto de Marcelo Gallardo en los últimos días del mes de agosto.