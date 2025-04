El zasca del ministro Óscar Puente al alcalde de Sevilla por las ratas: "Una carta en catalán y problema resuelto"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tirado de la guasa para responder a una denuncia de Facua sobre la aparición de ratas en varios barrios de Sevilla. En su cuenta oficial de X, el ministro ha respondido de la siguiente forma: "Una carta en catalán y problema resuelto", en alusión al viaje que el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, realizó a Madrid para entregar en el ministerio una carta escrita en catalán para pedir información sobre la conexión del aeropuerto a la estación de tren de Santa Justa.

La carta en catalán provocó en su momento las críticas del líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, quien lamentó el "ridículo" que ha hecho el regidor hispalense, José Luis Sanz, con la carta en catalán enviada al ministro de Transportes, Óscar Puente. "Yo no tuve la oportunidad de aprender catalán. Eso me lleva a no hacer el ridículo como ha hecho el señor Sanz, con una carta llena de faltas de ortografía", dijo el portavoz del PSOE en el Consistorio. Esas faltas están relacionadas con malas traducciones, no se sabe si realizadas con el programa específico de Google, como traducir Sevilla Este por Sevilla Aquést sustituyendo el punto cardinal por un pronombre demostrativo, o metre por Metro, que se escribe igual en catalán que en español.

Y la misiva catalana de Sanz tuvo más respuestas en los días siguientes. La sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Sevilla utilizó esta lengua para recordarle al primer edil una reunión pendiente al alcalde, para ver "si así tiene más suerte". UGT decidió escribir al alcalde en catalán y con ella esperan "tener la cita que desde algunos sindicatos municipales le hemos solicitado y que aún ni siquiera ha respondido, por el bien de los servicios municipales y de su personal”. La misiva señala que, “dado que ustedes han querido entender que si se expresaban en catalán recibirían una mayor atención por parte del Gobierno de la Nación”, desde UGT “hemos decidido dirigirnos a usted de la misma manera”.

Ahora ha sido el titular de Transportes quien, aprovechando el tuit de Rubén Sánchez, ha utilizado la ironía para decirle al regidor hispalense que el problema de los malditos roedores -como diría el gato jinks -los dibujos animados de Pixie, Dixie y el gato Jinks que sólo recordamos los que tenemos ya una edad- se puede solucionar con una misiva en catalán.

El problema de las ratas

La aparición de ratas fue denunciada ayer por Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, quien publicó en sus redes oficiales dos vídeos grabados recientemente en los barrios de Pino Montano y San José Obrero, donde se observa con claridad a varios roedores deambulando por la vía pública.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que no tienen constancia de notificaciones recientes en estos barrios. La publicación de Rubén Sánchez ha generado numerosas respuestas de otros vecinos que confirman la presencia de ratas en otras zonas de la ciudad como Sevilla Este o Doctor Fedriani. Fuentes municipales señalan que los trabajos de control de plagas se mantienen de forma constante y activa en todos los distritos de la ciudad.