Badé quiere seguir en el Sevilla y rechaza al Aston Villa

Loïc Badé se queda en el Sevilla. Es el bombazo del mercado de fichajes en Nervión. Justo cuando el Aston Villa, el equipo de Monchi y Unai Emery, estaban dispuestos a elevar sus pretensiones de forma considerable por el internacional francés y llegar a un entendimiento con Víctor Orta, Badé ha tirado la operación al traste. El francés, de momento, no quiere regresar a la Premier League y está muy feliz en el Sevilla. El parisino, según ha podido saber Diario de Sevilla, se niega a marcharse en el mercado invernal, pues cree que todavía le queda mucho por ofrecer en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Badé confía en que puede seguir creciendo de la mano de García Pimienta y aspira a tener una mayor presencia con la selección francesa en el Sevilla.

La frustrada operación de Badé por el Aston Villa

Tras la venta de Diego Carlos al Fenerbahçe turco, el Aston Villa en las últimas horas había intensificado las negociaciones por Loïc Badé elevando sus prestaciones iniciales, de en torno a 25 millones de euros entre fijos y variables, hasta los 30 millones de euros. Una oferta que el Sevilla consideraba que está fuera de mercado por el central francés y por la que estaban dispuestos a dejarle salir si el jugador lo estimase oportuno. Sin embargo, mientras se acercaban las posturas entre los clubes el Aston Villa recibió la respuesta de Loïc Badé de forma contundente. No. Badé no está dispuesto a salir en el mercado invernal del Sevilla salvo que llegue algo desorbitado. El jugador se encuentra a gusto, feliz y confía en que puede seguir aspirando a más en Nervión.

Una gran operación caída para el Sevilla económicamente

La operación, para el Sevilla, no resulta un gran contratiempo, pero sí una magnífica oportunidad perdida de generar unos grandes ingresos en las arcas de Nervión, que -precisamente- hacen falta. El club de Nervión tiene contrato con Badé hasta junio de 2029 e invirtió por él año y medio cerca de 12 millones de euros. Por lo que el club iba a poder aliviar las cuentas y las deudas. No obstante, Badé no cierra la puerta a salir en verano o más adelante, pero sí en mitad de la temporada tras encontrar en Sevilla un lugar donde puede seguir creciendo con regularidad y protagonismo.

El mal recuerdo de Badé de la Premier

Cabe recordar que Loïc Badé tuvo un fugaz y terrible paso por la Premier League justo antes de fichar por el Sevilla. El zaguero galo estuvo cedido en el Nottingham Forest durante los primeros cinco meses de la temporada 2022-23 procedente del Stade Rennes. Allí no llegó a disputar ni un sólo minuto, lo que facilitó su llegada al Sevilla. Pero su recuerdo de Inglaterra sigue vigente, y no es precisamente el mejor. De momento parece que el capítulo de Badé y el Villa se cierra, por lo que, si nada raro ocurre, no habrá reencuentro con Monchi.

También desde Inglaterra, según informó Sky Sports, el Sevilla, a través de la frustrada venta de Loïc Badé, se interesó en hacerse con los servicios del joven central neerlandés Lamare Bogarde, quien no ha tenido apenas protagonismo esta primera vuelta con Unai Emery. Sin embargo, el técnico de Hondarribia no quiere dejarlo salir de Villa Park, por lo que esa opción queda totalmente cerrada.