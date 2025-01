Monchi inicia conversaciones con el Sevilla por Badé

El mercado de fichajes invernal del Sevilla puede dar un giro de tuerca total. Además de las bajas previstas por Víctor Orta para esta ventana de traspasos, como son Kelechi Iheanacho, Valentín Barco o Gonzalo Montiel, en Nervión están preparados para dar salida a cualquier jugador de la plantilla que deje una importante plusvalía en las arcas de Nervión, aunque sea intocable para García Pimienta. La economía de guerra que se vive en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán así lo exige y el entrenador del Sevilla ya es consciente de ello.

El Aston Villa pregunta por Badé

Pues uno de los jugadores que podría dejar la estructura del Sevilla este mismo mes de enero es el central francés Loïc Badé. El parisino renovó con el club de Nervión el pasado mes de septiembre hasta 2029, pero es consciente de que hay muchos clubes interesados en él, como Liverpool o Newcastle. El último en sumarse a esa lista, y con fuerza, ha sido el Aston Villa de Monchi. Como ha avanzado L’equipe y ha podido confirmar Diario de Sevilla, el club de Birmingham ya ha iniciado conversaciones con el Sevilla para preguntar sobre un posible traspaso de Loïc Badé. Todavía no existe una oferta formal por parte del club británico, pero sí que existe un importante interés.

Monchi presente en Nervión

Y es que las casualidades no existen. Este mismo fin de semana se han juntado en el Ramón Sánchez-Pizjuán para ver el Sevilla-Valencia todos los posibles actores para que se produzca una posible venta de Loïc Badé. Monchi, actual director deportivo del Aston Villa, estuvo presente en la zona noble del estadio nervionense para presenciar el encuentro acompañado de Damià Vidagany, su mano derecha en Birmingham. Asimismo, también estuvo presente el representante del central francés en el estadio del Sevilla viendo el encuentro junto a la dirección deportiva sevillista.

García Pimienta, sobre una posible venta de Loïc Badé

Ya antes del encuentro García Pimienta habló sobre la posibles ventas inesperadas e indeseadas -a nivel de plantilla- como podrían ser Loïc Badé o Juanlu Sánchez: “Eso te demuestra el potencial que tiene el Sevilla. Badé, que es internacional con Francia y Juanlu, campeón olímpico. Si se acaban marchando, que yo espero que no, debemos sustituirles. La dirección deportiva me comunicó que el Sevilla no cierra las puertas a nada y que estará en disposición de reponer lo que vaya saliendo. Si algún futbolista debe salir, vendrá otro. Me gustaría que se quedasen, pero si se van, quedará solucionado con jugadores de garantías”, aseguró el catalán.