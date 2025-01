García Pimienta: "Va a ser un partido de Primera División"

Xavi García Pimienta ha ofrecido su primera comparecencia del año 2025 con motivo del partido de la Copa del Reu que jugará el Sevilla este sábado en Almería a partir de las 17:30. El entrenador sevillista dio un repaso general a la actualidad del equipo con preponderancia de los movimientos de mercado y el reconocimiento de que Valentín Barco ha pedido salir entre otros detalles.

Aun así, entre otros muchos asuntos a requerimiento de la prensa, también se paró a analizar el encuentro de Copa y cómo está el equipo ante el nuevo año ya sin Jesús Navas. “Nos hemos despedido de la mayor leyenda del sevillismo como es Jesús Navas. Tuvo un reconocimiento a la altura de lo que ha sido. Y ya empezamos a entrenar para el partido de Copa con unas ganas para una cita muy ilusionante como es el partido con el Almería", comenzó diciendo.

El técnico barcelonés le dio mucha importancia al partido, al que dio tratamiento de cita de Primera División: "Se trata de un rival que está de manera circunstancial en Segunda División. Tiene un auténtico equipazo con jugadores de alto nivel de Primera División. Y mañana en su estadio se va a ver un partido de Primera División en el que vamos a tener que estar a nuestro máximo nivel para pasar la eliminatoria”.

En la Copa como en la Liga

El técnico sevillista habló de llegar lo más lejos posible en la Copa hilándolo con la importancia de crecer y de jugar cada partido al máximo nivel sea copero o liguero. “Cuando nos ponemos esta camiseta tenemos que ser conscientes de a quién representamos. La Copa del Rey es una competición muy ilusionante al igual que la Liga. Tenemos que salir en cada partido con la ilusión de ganarlo, sabiendo que también depende del equipo que tengamos delante", afirmó.

Sobre el Almería de Rubi advirtió que "es un rival de Segunda pero en su estadio va a tener toda la ilusión de eliminar a un equipo como el Sevilla". "Tenemos que salir con toda la intención de pasar la eliminatoria. Y si llegamos muy lejos, mucho mejor. Y si en la Liga ganamos muchos partidos, mucho mejor. Tan importante es la Liga como la Copa del Rey y vamos a ir por ellas, a por las dos competiciones”, añadió.

Gudelj es baja y Barco no viaja

Unos problemas gastrointestinales dejan dos bajas para el encuentro: las del nuevo primer capitán, Gudelj, y las del tercer portero, Alberto Flores: “Tenemos algún problemilla. Me acaban de decir que Gudelj no ha dormido en toda la noche con fiebre y problemas estomacales y no va a poder viajar, igual que Alberto Flores. A ver si podemos recuperar a Pedrosa y puede entrenar (desde las 13:00). Hoy salimos en autobús y esperemos que no tengamos ninguna baja de aquí a mañana. No vamos a poner ninguna excusa. Vamos a sacar un equipo competitivo para poder pasar la eliminatoria”.

También anunció que Valentín Barco ha pedido no viajar porque está solventándose su salida del Sevilla. “No va a venir. Va a entrenar. Pero no se puede decir nada porque hay intereses. Es un jugador que no tiene los minutos que esperaba. Está entrenando bien y normal, pero ha pedido no venir mañana”.

“Tiene mucha calidad", explicó por las razones de su escaso protagonismo en el Sevilla. "Yo como entrenador me veo obligado a tomar decisiones que sean lo mejor para el equipo y hay que tener en cuenta situaciones ofensivas y defensivas y ahí es donde yo creo que hay otros compañeros que han aportado más al equipo. No tengo ninguna queja con el chico. De hecho tiene mucha calidad y le va a ir muy bien. Pero entiendo que un jugador que viene cedido y no tiene los minutos necesarios pues puede pedir o le gustaría jugar más. Entendería la salida. No ha jugado más porque considero que otros compañeros lo han hecho mejor”.

Iheanacho tiene ofertas y es baja

Metido en el asunto del mercado reconoció que “Kelechi tiene ofertas de otros clubes". "Pero está con unas molestias y no pudo entrenar ayer, no va a entrenar hoy y no va a poder viajar. Tiene ofertas. Y no sé si acabará saliendo o no. Lo cierto es que no viaja por unas pequeñas molestias”.

Ahí salió a colación el nombre de Rubén Vargas como refuerzo para las bandas. "De jugadores que tienen contrato en vigor en otros clubes es mejor no hablar. Después de la salida de Lucas y sabiendo que iba a salir Jesús esa posición la teníamos que reforzar. Por suerte o por desgracia se producen giros inesperados y hasta que no sucedan las cosas no se puede decir nada”.

Los puestos a reforzar

García Pimienta habló de qué posiciones hay que reforzar. La banda es prioritaria. “Tenemos que reforzar esa posición (extremo izquierdo). Pero tiene que ser un jugador que sea refuerzo de verdad, que aporte y tenga el nivel y la calidad de ser jugador del Sevilla. Reforzar la posición por reforzarla no tiene ningún sentido, porque podemos poner a alguien de forma provisional o del filial o lo que sea. Sí que es cierto que tiene que ser lo antes posible para que cuanto antes venga antes conozca a sus compañeros y al equipo, conocerá el club y a la afición. Pero el jugador que venga tiene que ser uno que realmente queramos nosotros”.

Además habló de que todo dependerá también de si sale Iheanacho y de si hay en el mercado un buen relevo para Valentín Barco. "Iremos en función de lo que vaya sucediendo… Ante las salidas de Ocampos y Jesús Navas queremos reforzar la posición de extremo. Si acaba marchándose un delantero o un lateral tenemos que suplir esas posiciones. En función de cómo vayan saliendo. Y esa es la planificación que estamos haciendo tanto la dirección deportiva, que está haciendo muy buen trabajo, como yo como entrenador”.

Una mejoría creciente

Preguntado por qué le pide al año 2025 dijo: “Le pido salud y le pido que se cumplan las cosas que estamos construyendo. Estamos en un grandísimo club. Se está viendo una mejora, es la sensación que tengo yo, y todos tenemos que dar un pasito más. Cuando estás en un gran club como el Sevilla no vale solamente con mantener la categoría".

Además habló de dar un paso más: "Tenemos que lograr cosas importantes, especialmente llegar a la afición y que se sientan orgullosos de nosotros y que cada partido cuando pite el árbitro todo el mundo se sienta orgulloso de los jugadores y del set del Sevilla. Tenemos que dar un paso más porque tenemos mimbres para hacer algo más de lo que estamos haciendo. No es fácil, pero yo veo a la plantilla y esa ilusión de seguir mejorando y creciendo y de dar un paso adelante. Y creo que con el esfuerzo y la calidad que tienen los jugadores se va a terminar viendo un Sevilla mejor del que empezó”.

Opciones internas al lateral izquierdo

Por si Víctor Orta no encuentra un lateral en precio y calidad para el Sevilla habló de opciones internas para el lateral izquierdo: “Pedrosa ha estado haciéndolo bastante bien y Kike Salas ha hecho un buen trabajo ahí. Me constaba que en categorías inferiores había jugado ahí y creo que lo ha hecho muy bien. Si Valentín Barco acaba saliendo y somos capaces de encontrar a un jugador que mejore a Pedrosa y a Kike Salas, que también puede jugar de central que es su posición, encantados. Si no pues podemos tirar del filial, en el que hay jugadores interesantes como Hormigo o como Oso que también están preparados para ayudar en esa posición”.

El legado de Jesús Navas y la cantera

Por último transmitió tranquilidad con el legado de Jesús Navas y el relevo en la capitanía. “Si algo ha insistido Jesús en estos seis meses ha sido inculcar lo que representa ser jugador del Sevilla. También tenemos la suerte de que Nema lleva ya muchos años en el club y lo conoce perfectamente. No tengo ninguna duda de que la capitanía del Sevilla va a quedar bien cubierta. Jesús con el ejemplo ha hecho un grandísimo trabajo y me consta que de forma individual ha hablado con los capitanes para que se siga con esa forma de trabajar que él ha inculcado durante tanto tiempo en el Sevilla”

Y habló de la importancia de que los canteranos del Sevilla se asienten en el primer equipo con los ejemplos de Kike Salas, Carmona, Juanlu... además de Isaac. "Estamos muy orgullosos de la renovación de Kike. Igual que la de Carmona. Y ahí está también Juanlu, que ojalá termine renovando también. Son jugadores que tienen el sentimiento de pertenencia y la afición se siente orgullosa de ellos, algo que es muy necesario, que la afición se sienta identificada con ellos. Son muy jóvenes pero ya son jugadores importantes de la plantilla y ojalá acaben consiguiendo que el Sevilla vuelva adonde se merece”.