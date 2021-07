El incierto papel de Pozo tras su debut con la selección

Ha echado a andar la pretemporada del Sevilla y lo ha hecho con muchas incógnitas. De momento, Lopetegui cuenta con apenas una quincena de futbolistas más los nueve canteranos que realizarán la primera parte de la pretemporada. Y hay incertidumbre sobre varios de los jugadores de la primera plantilla que están ya bajo la disciplina del guipuzcoano.

Uno de ellos es Alejandro Pozo, flamante internacional absoluto con España. El lateral y extremo de Huévar del Aljarafe se ha incorporado como uno más a la pretemporada pese a que tuvo que interrumpir las vacaciones para unirse a la burbuja de la selección absoluta tras la llamada de Luis Enrique por el positivo de Busquets.

Eso le dio la ocasión a Pozo de debutar como internacional absoluto el pasado 8 de junio frente a Lituania, partido en el que fue titular. Lo hizo de lateral derecho y la Real Federación Española de Fútbol ya anunció en la previa que aquel partido computaría como de la selección absoluta a todos los efectos.

Es una muesca más en el currículum de un futbolista que, antes del Europeo sub 21 de esta primavera, al que no fue citado por la renovación que llevó a cabo Luis de la Fuente, terminó como capitán de la selección sub 21 en la fase de clasificación.

Ahora Pozo compite con Jesús Navas por el puesto de lateral derecho, una posición a la que se ha adaptado en sus distintas cesiones y para la que se quedó cuando fue ascendido al pimer equipo en el primer curso de Julen Lopetegui, el primero que lo vio ahí, como defensa, pese a las reticencias de Monchi.

El mercado está como está. Y Monchi quiere reforzar el puesto con un relevo para Jesús Navas, recién renovado hasta 2024.

El palaciego debe ir midiendo sus pasos. El Sevilla quiere ser más competitivo. Y Pozo ha crecido en ese puesto en un contexto de mercado paralizado. ¿Tendrá este año la oportunidad que se le negó anteriormente?

De momento, ha reducido sus vacaciones, y pese a estar en la burbuja hasta el 12 de junio con la absoluta, ya está a las órdenes de Lopetegui. Ganas no le van a faltar...