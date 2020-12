Con el jugador demasiado tiempo entre algodones y acumulando esfuerzos sin poder pararlo, Jesús Navas nuevamente inquieta en el Sevilla a tenor de las palabras que pronunció ayer Julen Lopetegui en su rueda de prensa en Roazhon Park.

El entrenador recalcó que a Francia viajaron “todos los jugadores” que podían viajar y dejó caer que el internacional y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 sufre una nueva lesión, aunque no quedó nada claro si es un problema importante o es una de sus habituales molestias por sus continuas sobrecargas. “A Munir lo perdimos el día del Real Madrid y a Jesús (Navas) esperemos que sea por poco tiempo”, fue la enigmática frase del entrenador sevillista sobre el canterano y capitán nervionense, que no tiene prácticamente sustituto en la plantilla a excepción de Aleix Vidal, aunque esta afirmación habría que realizarla con muchas salvedades, puesto que no puede jugar en Champions y en la Liga tampoco es un recurso en el que Lopetegui haya demostrado creer en vista de las decisiones que ha ido tomando en cada jornada.

Aún queda por saber concretamente cuál es la lesión de Vaclík, aunque parece que tiene que ver con la dolencia que sufrió en la rodilla derecha al final de la pasada temporada ante el Eibar, lo que le dio la titularidad a Bono. Además, Munir, según dijo el técnico, podría tener una rotura.