La intrahistoria de la llegada de Saúl al Sevilla: Víctor Orta y la capacidad para marcar el camino

Sevilla/Esfuerzo y convencimiento. Esas son las dos palabras que definen la llegada de Saúl al Sevilla, mediante una operación que comenzó hace bastante -dentro de los tiempos que se manejan en el fútbol- y supone un gran golpe sobre la mesa de una persona: Víctor Orta.

El director deportivo nervionense ha sabido moverse de la forma correcta... y a tiempo, para lograr un refuerzo que, a priori, no encajaba en los parámetros de la famosa 'regeneración' marcada para este mercado de verano. Aunque no en las condiciones deseadas, pues llegará cedido y no como agente libre, pero con muchas posibilidades de prorrogar su vinculación.

El fútbol de Saúl y las relaciones de Orta

Saúl Ñíguez no lo ha pasado bien. Durante varias temporadas, el centrocampista del Atlético de Madrid fue considerado uno de los mejores del mundo, debido a un nivel que impactó a toda Europa. Eso le llevó a firmar un gran contrato -de nueve temporadas- con el club colchonero en 2017.

Sin embargo, su bajada de rendimiento en las últimas temporadas ha hecho que la única opción de volver a ser feliz sobre un terreno de juego fuera saliendo del Atlético. Entre todas esas opciones que tenía, en el propio territorio nacional y en el viejo continente, Saúl Ñíguez se quedó con uno: el Sevilla.

Saúl se despide entre lágrimas del Atlético de Madrid / EFE

Se puso, por tanto, manos a la obra su hermano, Aarón, que guarda una buena relación con Víctor Orta, pues coincidieron en el Elche -él como jugador y el director deportivo en su tercer reto como primera espada-. El director deportivo logró convencer a todos de que, mediante un esfuerzo, era una posibilidad muy real.

Ese 'esfuerzo' ha acabado siendo mayúsculo. Al Sevilla le costará poco mantener a Saúl esta temporada: unas condiciones parecidas a las que firmó Sergio Ramos el pasado verano. Una rebajada salarial muy contundente, la cual no podría haber sido realidad sin esa cualidad de Orta -ni sus relaciones en el mundo del fútbol-, que ya ha mostrado en otras ocasiones como, precisamente, con Lokonga o Peque.

Una oportunidad para todos

La llegada de Saúl al Sevilla, hace, por ejemplo, tres meses, se antojaba prácticamente imposible. Un jugador de sus características, con un contrato en vigor de tales cantidades, no entraba en la 'regeneración' que buscaba el club nervionense de cara a este mercado de fichajes.

Sin embargo, su esfuerzo hizo que se le pusiera a tiro a la entidad hispalense una opción irrechazable. Aunque lo deseado hubiera sido la rescisión de su contrato con el Atlético de Madrid y firmar al jugador en propiedad, la cesión prorrogable tampoco disgusta, para nada, en Nervión.

Saúl Ñíguez posa a su llegada a Sevilla / José Luis Montero

En definitiva, una oportunidad para todos. Saúl sabe que el Ramón Sánchez-Pizjuán es una 'plaza' idónea para volver a sentirse feliz sobre el terreno de juego y recuperar su rendimiento de anteriores temporadas. El Sevilla, por su parte, logra ofrecerle un refuerzo a García Pimienta que cuando firmó no se podía imaginar.