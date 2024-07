Peque y Lokonga, presentados como nuevos jugadores del Sevilla: "Me quedan días para poder estar con el grupo"

Sevilla/Van llegando los refuerzos a un Sevilla desnutrido. Víctor Orta, en sintonía con García Pimienta, está empezando a mostrar los planos de una plantilla todavía a medio diseñar pero que este mediodía ha podido presentar a Peque, su segundo fichaje en este mercado estival y a Sambi Lokonga, anunciado minutos antes en la página web y redes sociales del club hispalense como nuevo refuerzo en la medular. Saúl Ñíguez será el cuarto en discordia que dotará de vigor el centro del campo sevillista junto al centrocampista belga. Una cuestión que era capital para la direcicón deportiva.

Tanto Peque como Lokonga han sido presentados este lunes al mediodía en una sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo más vacía de lo que acostumbra cada vez que hay una comparencia o anuncio oficial. Quizá por la época del año en la que nos encontramos o porque ambos jugadores no ilusionan tanto como si lo hace el ilicitano Saúl Ñíguez, próximo en anunciarse tras su llegada este misma mañana al aeropuerto de la ciudad.

Peque y Lokonga posan con sus camisetas, todavía sin dorsal, junto al director deportivo Víctor Orta. / José Luis Montero

Peque continua recuperándose de su lesión en la rodilla

Peque, que derrochó ilusión en la primera intervención en los medios oficiales del club la semana pasada, mostró una actitud más tímida en su estreno ante los principales medios de comunicación, aunque coincidió en recordar lo feliz que está a su llegada al club nervionense. "Los primeros días están siendo buenos. Estoy conociendo el club, la gente, los compañeros. Espero dar muchas alegrías al sevillismo", comenzó el futbolista catalán.

Fue preguntado sobre su llegada desde el Racing de Santander y su pasado conector con García Pimienta en la cantera del FC Barcelona, aunque el joven jugador no señaló como único valedor de su fichaje al que será su técnico de nuevo. "Todos los nombres que han hecho que este aquí son importantes. Estoy encantado de tener a Pimienta otra vez. Esperemos que jutnos debemos alegrías a los sevillistas", repitió.

Peque afirmó que se siente "preparado para estar aquí", aunque el salto y los entrenos con el grupo deberán esperar. "No estoy al 100%, estoy entrenando con el readaptador. Me quedan días para poder estar con el grupo. Tengo muchas ganas", aclaró en referencia a su proceso recuperatorio en el que se encuentra en la fase final de readaptación de la artroscopia que le fue realizada a principios de junio.

Sobre la pregunta a en qué posición se siente más cómodo, Peque afirmó que es "la de 10, la de mediapunta". Aunque reconoció que puede adaptarse. "Estoy abierto a jugar donde el míster decida", aclaró. Preguntado sobre su tipo de juego, explicó que se considera "un jugador que se mueve bien en los espacios cortos y que llega bien al área", puntualizó.

Para el futbolista catalán el Sevilla conlleva una "responsabilidad" que está "dispuesto a asumir". Para él es "una oportunidad enorme que lógicamente quiero aprovechar". "Vengo de Segunda, pero me siento preparado para estar aquí", continuó.

La operación de Peque estaba cerrada desde hace varias semanas como ha ido informando este periódico, pero mientras la oficialidad no se producía podía generarse cierto estrés, aunque no para el exfutbolista del Racing. "He vivido la espera muy tranquilo, Víctor -Orta- y los demás me han dado tranquilidad", dijo.

Peque y Lokonga estrechan sus manos con la del presidente del club Del Nido Carrasco. / José Luis Montero

Lokonga: oficialidad diez minutos antes y primeras palabras en español

Arrancó con confianza ante su primer momento señalado en España. Lokonga se atrevió con el español en sus primeras intervenciones, aunque ante la complicación de preguntas posteriores se acomodó en el idioma que le ha acompañado en el día a día los últimos años. "Siempre he pensado en jugar en el Sevilla, gracias a todos por la oportunidad para que pueda jugar en el Sevilla", comenzó valiente.

El centrocampista, lógicamente, se siente "feliz por estar aquí". "Hoy por fin es el día, espero quedarme aquí muchos años", añadió el belga, que hay que recordar que llega como cedido con una opción de compra fijada en 12 millones de euros.

Tras su buen último tramo de temporada con el Luton Town inglés, el interés por Lokonga en varios clubes europeos aumentó, aunque tuvo claro su destino. "Tuvimos la oportunidad de hablar con Víctor hace bastante tiempo en realidad. Sabía que este día iba a llegar", respondió ya en inglés.

"Todo el mundo sabe que el Sevilla tiene una gran historia de ganar. Espero que gane algo aquí en el Sevilla" respondió de nuevo en español. "Para mí lo más conveniente es la oportunidad de volver a jugar en Europa, volver a ganar. Quiero ser parte del equipo, escribir su historia y participar en todo lo que pueda", dijo Lokonga.

Antes de despedir a los dos jugadores y cerrar sus presentaciones, Víctor Orta quiso agradecer "el compromiso de ambos". El director deportivo mencionó que habían tenido ofertas mejores, pero que "en el primer momento diciendo que íbamos a ser nosotros". Orta puso en valor lo que ha hecho el club en estos últimos veinte años y cerró su primera intervención agradeciendo nuevamente a ambos por "creer en el proyecto".