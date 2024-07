Jesús Navas confirma su retirada del fútbol en diciembre: "Sí, lo tengo decidido"

Jesús Navas, que este martes vuelve a la escena de la máxima competición mundial con el duelo de semifinales entre España y Francia en la Eurocopa, ha confirmado que en el mes de diciembre no prorrogará su contrato con el Sevilla y que se retirará del fútbol en activo debido a los problemas físicos que padece y que lo obligan a competir con dolor. El palaciego, tras un buen embrollo con el club por su renovación tras un par de comunicados anunciando su marcha del Sevilla, confirma que colgará las botas este mismo 2024.

"Sí. Lo tengo decidido. Llevo varios años jugando con la cadera dolorida. Sé sufrir, pero esa situación es complicada. Al final terminé contento porque era lo que queríamos. Yo quería terminar en el Sevilla y disfrutar con mi afición, que se lo merecen. He renunciado a cobrar por ellos. Lo importante es que voy a vivir estos momentos y me despediré siendo feliz. En la situación que está el club es importante estar en todos los momentos. Para mí lo importante es mi afición, mi Sevilla y mi gente", revelaba Jesús Navas en una entrevista para OK Diario. De esta manera, descarta algunas de las especulaciones sobre la posibilidad de que en enero prolongara más su estancia en el equipo.Incluso García Pimienta lo dejo caer en s presentación. "Es nuestra tarea tratar de convencerlo, de que se sienta a gusto y de que decida seguir con nosotros más allá del mes de dicembre".

Con toda Europa pendiente de su posible duelo ante Mbappé (si De la Fuente decide alinearlo ante la baja de Carvajal), Navas acepta el reto, aunque pone por delante al equipo. "Bueno, es un poco de todos. Tenemos que estar muy concentrados. Al final el equipo que tienen, con grandes individualidades, son todos de un nivel altísimo. No sólo Mbappé. Y en todas las zonas del campo vamos a estar muy concentrados. Me he enfrentado a tantísimos rivales de tantísimo nivel que da igual. Es un partido muy grande, tengo que estar muy enchufado y ya he vivido situaciones muy bonitas como ésta", asegura.

De la Fuente no ha confirmado que el sevillista vaya a jugar, pero lo ha dejado entrever en sus declaraciones: "No sé todavía si Jesús va a jugar, pero está más que preparado, tiene cuerda para rato. No es que confíe, es que es el mejor. Si tiene que lidiar con Mbappé, se intenta frenar con ayudas, cuando tiene él el balón, y cuando lo tengamos nosotros beneficiarnos de su parte menos buena, que es la parte defensiva", apuntó el seleccionador.