Encomiable gesto el que ha protagonizado el joven jugador sevillista Antonio Zarzana, futbolista en edad juvenil que ya ha tenido algunos minutos en el Sevilla Atlético. El gaditano ha asegurado en su cuenta de Insta que prestará ayuda en esta crisis a toda aquella persona que no tenga qué comer.

"Si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del gobierno y en algún momento se le acaba la comida. ¡Por favor! Escuchen bien ¡por favor! No os acostéis sin comer, escribirme sin miedo, que de lo poco o mucho que tenga podré ayudar al que lo necesita solo tenéis que escribirme por mensaje privado. Aunque sea agua o pan, de pequeño me enseñaron que donde come uno, comen dos y hasta tres. Es hora de dar al que lo necesita, contar conmigo", ha escrito el canterano sevillista.

Un mensaje de esperanza en tiempos muy duros que dice mucho de la calidad humana de un joven futbolista del Sevilla, que, por otra parte, tiene mucho futuro en el fútbol.