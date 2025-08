Juanlu mantiene en vilo a Cordón... y a todo el Sevilla

Empieza a inquietar la premura de tiempo. El Sevilla está a medio hacer a diez días del inicio de la Liga. Sólo hay 15 licencias tramitadas en LaLiga y una de ellas es la de Juanlu Sánchez, a quien precisamente el club trata de empujar para que salga y solucione de un plumazo los serios problemas económicos que padece heredados de una nefasta gestión del consejo.

Pero esto, como suele decirse, no es un huevo que se echa a freír. Se juega con el futuro de los profesionales y de las personas y éstos no pueden ir a disgusto a ningún sitio. En estos momentos el Sevilla tiene una oferta del Wolverhampton por el internacional sub 21 que le agrada más que la del Nápoles, que se ha plantado y no ofrece más con el respaldo del acuerdo que tiene cerrado con el jugador. Y así está la situación. Los agentes de Juanlu están tranquilos, el jugador no quiere forzar nada y si se tiene que quedar en Nervión se queda. Le esperaría el dorsal 16, a no ser que el club, en un arrebato de agravio, decida dárselo a otro canterano. Peores cosas se han visto.

De momento a Juanlu no le hace gracia la opción de los Wolves. Se había hecho a la idea de que iba a jugar en el campeón italiano y a las órdenes de Antonio Conte, que también ha reclutado para la izquerda a Miguel Gutiérrez, lateral zurdo del Girona. El equipo inglés, con el mecenazgo de Jorge Mendes, ofrece al Sevilla acercarse mucho a esos 20 millones que pedía. Da sobre 18 de fijo. El Nápoles apenas llega a 16 parece que con todo incluido. Veremos qué ocurre, pero el asunto se está enquistando más de lo previsto. Cuando el jugador parecía que iba a salir al quedarse fuera de la convovatoria del trofeo Antonio Puerta, la situación sigue a medio camino. Y eso tampoco beneficia al profesional.

Antonio Cordón se impacienta porque lo tiene todo parado. Otros jugadores por los que hay ofertas, como Badé, tampoco quieren sealir. El francés sabe que es año de Mundial y ha logrado con mucho sacrificio meter cabeza en la selección de Didier Deschamps. Irse ahora a un club en el que no tiene garantizado jugar de titular fijo como lo es en el Sevilla no lo contempla. Prioriza el aspecto deportivo y hace bien. Lo otro debe caer por su propio peso. Pero mientras en el Sevilla se tiran de los pelos. Y Almeyda más, que lo tiene largo...