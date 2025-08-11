Juanlu tensa la cuerda tras el último pulso entre Sevilla y Nápoles: "Pensando en el primer partido de liga"

Este lunes marca el inicio de la última semana de la pretemporada para los equipos de LaLiga, y el Sevilla Fútbol Club no es una excepción. Los de Nervión, en un año marcado por las llegadas de Antonio Cordón y Matías Almeyda a la dirección deportiva y el banquillo respectivamente, se verán las caras con el siempre complicado Athletic Club en el Nuevo San Mamés. El feudo vasco no es de los favoritos para la hinchada blanquirroja, que ha visto a su equipo sufrir en varias ocasiones contra los leones. Sin embargo, parece que esta preocupación no es la mayor para los aficionados hispalenses, que miran de reojo el calendario mientras se acerca el cierre del mercado de fichajes.

Los movimientos en los despachos están siendo prácticamente nulos, siendo Gabriel Suazo la única incorporación real al estar firmado el acuerdo con Alfon González desde hace meses. El acierto de Cordón en este fichaje es innegable, pues el chileno es de los jugadores más destacados en el verano sevillista, aunque la parroquia nervionense se impacienta viendo cómo su plantilla es demasiado parecida a la del pasado curso. Todas las incorporaciones e inscripciones pasan por dar salida tanto a los descartes como a los futbolistas por los que se pueda sacar una buena tajada que sirva para sanear las arcas y permitir una ojeada al mercado, Con nombres como Loïc Badé o Dodi Lukebakio como los supuestos principales protagonistas en este mercado de fichajes, el nombre de Juanlu Sánchez irrumpió con fuerza hace más de un mes y sigue siendo la comidilla de esta ventana de traspasos.

Juanlu se mesa los cabellos taciturno en el entrenamiento de este viernes. / Juan Carlos Muñoz

El canterano del Sevilla Fútbol Club despertó el interés de Antonio Conte, quien quiso hacerse con sus servicios para un Nápoles que venía de proclamarse campeón de la Serie A. Los partenopeos, que entre otros han incorporado a Kevin de Bruyne a sus filas este verano, llevan negociando con la entidad nervionense varias semanas para hacerse con los servicios del quinteño, aunque sin cumplir con las pretensiones de la dirección deportiva sevillista, que pide 20 millones por el polivalente futbolista. Mientras el Wolverhampton aparece en escena como nueva novia para el jugador hispalense, los blanquirrojos parecen dispuestos a tensar la cuerda hasta el límite.

Poner a Juanlu de titular frente al Toulouse fue, sin duda, un claro mensaje al Nápoles por parte del cuadro nervionense. El entorno del futbolista asegura que no saldrá si no es rumbo a Italia, por lo que el combinado 'azzurri' deberá cumplir con lo que pide Antonio Cordón si realmente quiere llevarse al canterano. Mientras tanto, el jugador no se ha quedado callado, publicando en sus redes sociales una fotografía del encuentro en Francia, el último de la pretemporada para los blanquirrojos, junto a un mensaje bastante esclarecedor: "Último partido de la pretemporada terminada, desde ya pensando en el primer partido de liga. Vamos Sevilla".

Ahora le toca al Nápoles mover ficha. Desde Italia aseguran que esta es la última semana para concretar el traspaso de Juanlu a la escuadra partenopea, lo que parece obligará a ambos clubes a llegar a un acuerdo. Mientras tanto, el futbolista sigue a las órdenes de Matías Almeyda en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, preparándose para el debut liguero de la temporada 2025/2026 en LaLiga que puede ser nunca llegue.