La 'unidad B', otro foco de críticas en este Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club ha finalizado la pretemporada con un empate en el campo del Toulouse FC. Matías Almeyda finaliza de esta forma la preparación para LaLiga con un balance de una victoria, una derrota y tres empates, uno de ellos resuelto en penaltis para conseguir ganar el Trofeo Antonio Puerta frente al Al-Qadsiah saudí. Sin embargo, tanto este encuentro como el del combinado francés disputado este domingo tuvieron un cruel desenlace para los hispalenses, que vieron cómo sus rivales conseguían poner las tablas en el marcador en los últimos compases del choque.

A la hinchada hispalense le queda el consuelo de pensar que el equipo que el técnico argentino tenía en ambos encuentros sobre el verde en ese momento está formado por los menos habituales, aunque eso no exime de las críticas a algunos de estos futbolistas. Tanto en el Ramón Sánchez-Pizjuán como en el Estadio Municipal de Toulouse, el entrenador del conjunto blanquirrojo había alineado a varios canteranos para el cierre del choque, situación que a la parroquia nervionense no parece gustar en demasía. Las bajas que sufre Almeyda, varias de ellas con un serio cartel de titularidad durante la temporada, han obligado a realizar ciertas probaturas tanto al inicio como durante el transcurso del duelo en Francia.

Dmitrovic saca una mano providencial tras una buena acción de Peque. / Antonio Pizarro

Andrés Castrín es uno de los pocos que se salvan de la quema por parte de la hinchada blanquirroja. El central, cuyo rendimiento está siendo más que notable en un verano donde ha tenido que tirar de galones, parece haberse ganado el favor de una afición necesitada de alegrías. Sin embargo, otros jugadores como Marcao, Peque, Alfon, Manu Bueno o Kelechi Iheanacho no terminan de calar en el seno del sevillismo. La falta de efectivos y el nulo movimiento por parte de la dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club no convencen a la parroquia nervionense, que ve cómo pasan los días y el único refuerzo a falta de una semana para que arranque LaLiga es un Gabriel Suazo cuyo rendimiento, eso sí, es de lo más destacado del verano en el conjunto hispalense.

Jugadores como Rafa Mir, Adnan Januzaj, Álvaro Ferllo o Adrià Pedrosa, cuya salida se supone una prioridad para Antonio Cordón en este mercado de fichajes, no hacen sino engrosar la lista de suplentes que no cuenten para Matías Almeyda. Estos jugadores, sumados a los mencionados anteriormente, dejan al cuadro nervionense con un fondo de armario que ya se ha visto superado en la últimas temporadas. A escasos siete días de que rueda el balón en San Mamés, las cosas deben cambiar bastante en el seno de un Sevilla cuya intención es no sufrir tanto como en cursos anteriores, algo que parece harto improbable si no se mueven las piezas de un tablero de ajedrez que parece seguir cogiendo polvo en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán.