Juanlu, titular en Toulouse, donde gana el Sevilla al descanso

El Sevilla va ganando al descanso en su último amistoso de pretemporada, un partido en el que ha reaparecido Juanlu como titular después de todo el verano hablándose de su esperado traspaso al Nápoles, que puede darse a inicios de esta semana entrante.

Matías Almeyda ha hecho una variación del sistema hacia el de tres centrales, Carmona, Castrín y Kike Salas, con Lukébakio, autor del 0-1, de punta con libertad de acción. Juanlu actúa en el carril derecho y Suazo, en el izquierdo.

Precisamente por el carril de Suazo han llegado las ocasiones del Toulouse, en los minutos 27 y 28. Edjouma aprovechó ese hueco para encarar e irse de Kike Salas. Nyland salvó en dos ocasiones en la misma acción con dos buenas paradas el 1-0. Y Castrín anduvo rápido en un cruce vital en otro pase de Edjouma desde la izquierda.

Es el principal problema que ha tenido el Sevilla en la primera parte, que ha dominado con un giro hacia un juego más de posesión, pero con escasa profundidad. Aun así, pudo adelantarse ya en una clarísima ocasión de Lukébakio en el minuto 15. Robo adelantado de Agoumé, apoyo en Sow y apertura al área al belga, quien solo ante el meta Restes picó con la zurda y el portero se lo adivinó despejando.

Ya en el minuto 36, tras sacudirse el hostigamiento durante algunos minutos del Toulouse, Lukébakio recibió en la izquierda, Juanlu lo dobló por fuera y el belga aprovechó para meterse hacia dentro y soltar un golpeo de rosca con la zurda imposible para el portero del Toulouse.

El encuentro, de presentación del equipo occitano ante su afición, tuvo en los prolegómenos un homenaje a Suazo, que llegó al Sevilla precisamente del Toulouse.