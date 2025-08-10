Ahora sí: Sevilla y Leverkusen negocian por Badé por más de 25 millones de euros

Negociaciones abiertas por Loïc Badé. La mejor pieza de mercado del Sevilla ya tiene una oferta en firme encima de la mesa y es seducida por ella. El central francés ha recibido con agrado la propuesta del Bayer Leverkusen de un contrato lógicamente superior al del Sevilla, con el que renovó hasta 2029 en septiembre pasado después de que el club rechazara la propuesta a última hora de la Roma, y los clubes ya han iniciado las conversaciones. Así lo aseguran en Alemania.

Según Sky Sports el contrato hasta 2030 sí seduce al futbolista. Incluso ha trascendido que las negociaciones para su traspaso parten de una cifra de 25 millones que en Nervión esperan subir para acercarla a los 30. En el Sevilla no las tienen todas consigo porque Badé está muy comprometido con el club y está muy adaptado, con galones de líder de la zaga en un año previo al Mundial. Este extremo es clave. Pero el Bayer Leverkusen de Ten Hag juega Champions como subcampeón la pasada Bundesliga. Y además tiene altas aspiraciones con el técnico neerlandés después del título de la Bundesliga que logró el Leverkusen con Xabi Alonso en 2024.

Ten Hag es una clave importante también: quiere a Badé como un objetivo prioritario. El Leverkusen viene en serio por Badé y es un destino de alto nivel. No tiene nada que ver con la propuesta del Bournemouth, un segundón de la Premier League por mucho que esta competición sea superior a la Bundesliga y se paguen mejores sueldos en Inglaterra que en Alemania.

Con el asunto Juanlu en un compás de espera hasta inicios de esta semana, a la vuelta de Toulouse puede abrirse de verdad el melón de los necesarios traspasos en el Sevilla. La oferta del Bayer Leverkusen por Badé además refuerza la posición del Sevilla frente al Nápoles de alguna manera y puede arañar algún millón más la directiva nervionense en su negociación con el club partenopeo. Subir del fijo de 14 millones más tres en variables ya no parece tan difícil. El consejo presidido por José María del Nido Carrasco tiene otro clavo al que agarrarse.

Según el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano las negociaciones entre los altos ejecutivos de Nervión y Leverkusen "avanzan con buen pie" sobre una base superior a los 25 millones de euros por el traspaso. El hecho de que Badé sea un objetivo prioritario de Ten Hag y la circunstancia de que juegue con defensa de tres también pueden terminar de seducir al veleidoso Badé, que en otras ocasiones no ha visto claro el momento de abandonar su rol de titularísimo en el Sevilla.

Badé está lesionado actualmente y no ha viajado a Toulouse para el último amistoso de la pretemporada. Pero no se trata de ninguna lesión grave. El parte refirió una lesión en el sóleo de su pierna izquierda con un periodo estimado el pasado 30 de julio de dos o tres semanas. Y en el cuerpo técnico y médico del Sevilla tenían confianza en que pudiera llegar a la cita de San Mamés. El hecho de que se hayan abierto definitivamente las negociaciones para su traspaso puede impedir que juegue en Bilbao: no es cuestión de forzar al futbolista con el riesgo de una rotura muscular.

Esta semana será clave en la planificación. En Nervión empiezan a ver la luz que ofrece el mercado aunque sea tan tardíamente como anunció Antonio Cordón, que sigue su guión habiendo aguantado la presión de no poder inscribir a seis jugadores ni reforzar posiciones precarias hasta que no se vayan produciendo traspasos de enjundia, como parece que serán los de Juanlu y Badé.