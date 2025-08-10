El incierto Sevilla para en Toulouse a siete días de la Liga

Segundo fin de semana de agosto con un obligado compás de espera en la planificación del Sevilla. Obligado e inquietante por varias circunstancias que se imbrican unas con otras cuando ya apenas faltan siete días, una semanita, para el inicio de la Liga 2025-26. Matías Almeyda se erige como el único faro que da algo de luz en medio del proceloso panorama que tiene ante sí un sevillismo calado hasta los huesos de inquietud en plena canícula. Al Sevilla le caen encima los problemas en cascada y Antonio Cordón mantiene abierto el paraguas de su aparente o forzada serenidad, quién sabe.

Como una tormenta inesperada de verano cuando se anuncia una nueva subida de las temperaturas, el sevillista asiste incrédulo al cúmulo de circunstancias adversas: el Sevilla continúa sin traspasar a Juanlu, condición sine qua non para inscribir a algunos de los seis futbolistas que aún no constan a efectos competitivos en LaLiga; y a eso se suma la plaga de lesiones que no cesa.

Rubén Vargas se une a los lesionados

Rubén Vargas, una de las esperanzas ante la nueva temporada, puede unirse a las bajas para el debut en San Mamés, partido para el que la zaga podría estar en cuadro por las lesiones de diversa consideración de Ramón Martínez y Badé.

Se trata de un inquietante compás de espera, aunque desde el club se transmite cierta tranquilidad por la capacidad de gestión de Cordón y lo avanzado que tiene alguna que otra operación más o menos conocida, como la llegada como cedido del meta Odysseas Vlachodimos, que debe relevar a Álvaro Fernández.

La situación de Álvaro Fernández

El meta riojano es uno de los que no están inscritos y sin ese preceptivo fielato de LaLiga el Sevilla no puede darle salida rumbo a La Coruña, sea cedido, como parece, o mediante traspaso. En la actual situación, sólo podría salir por medio de la rescisión de su recién firmado nuevo contrato. Pero el club no está en condiciones de regalar absolutamente nada por la precariedad económica que sufre.

Cuatro no inscritos en Toulouse

El asunto de las inscripciones puede ser incluso más gravoso que el de las lesiones. A Toulouse viajó Juanlu mientras se dirime su definitivo traspaso al Nápoles, algo que podría producirse el lunes a lo más tardar. Esa es la esperanza que mantienen el club y el sevillismo.

Porque el Sevilla ya va contra el reloj para poder inscribir a algunos de los seis no inscritos. Eso sin hablar de los necesarios refuerzos o de los que no cuentan como Januzaj, Rafa Mir o Joan Jordán, quien además está lesionado de larga duración y no podrá ser colocado antes del 31 de agosto para aminorar la pesadísima nómina.

Ocho futbolistas del filial de 23

Ojear la convocatoria para el último amistoso (a las 19:00) no es lo más apropiado para mantener el mínimo optimismo. Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Rivera, Nico Guillén, Edu Altozano, Sow, Alfon, Lukebakio, Peque, Miguel Sierra, Isaac, Iheanacho, Álex Costa y Akor Adams la conforman. En la misma hay ocho futbolistas del Sevilla Atlético y cuatro de los seis profesionales que no están inscritos: Suazo, Alfon, Iheanacho y Akor Adams. Los otros son Álvaro y Rubén Vargas.

El suizo se suma a la lista de bajas -Badé, Ramón Martínez, Pedrosa, Ejuke e Idumbo, además de Nianzou y Joan Jordán- aunque es esperado como el central galo en San Mamés... Pero si en lugar de Toulouse el destino fuera Bilbao el escenario sería tétrico.

Semana clave en la planificación

Para Bilbao queda una semana clave en la que debe llegar Vlachodimos y debe ser traspasado Juanlu para que Almeyda acuda a San Mamés con una lista de profesionales en la que consten ya los tres fichajes estivales, incluido ya el meta grecoalemán, y alguno más como Akor Adams. Cordón, taimado, se guarda sus cartas con apabullante serenidad. ¿Real o forzada? El tiempo lo dirá...