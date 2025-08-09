Juanlu viaja a Toulouse entre los 23 convocados del Sevilla

Se alarga con un nuevo capítulo el folletinesco serial del traspaso de Juanlu al Nápoles. El carrilero y mediocampista sevillano es uno de los 23 futbolistas que viajarán este mismo domingo para jugar el último amistoso de pretemporda del Sevilla, en Toulouse a las 19:00. Vuelve Matías Almeyda a contar con él después de no hacerlo para el Trofeo Antonio Puerta, encuentro que no disputó sin que mediara lesión por el simple hecho de que estaban en plena negociación los clubes.

Así pues, no será hasta el principio de la última semana de pretemporada, con la Liga ya en ciernes, cuando se defina el destino de Juanlu, con la incertidumbre sobre si el Nápoles romperá la baraja por la tensión en las negociaciones y la falta de acuerdo después de casi dos meses de tira y afloja.

En la convocatoria causan baja Rubén Vargas y Pedrosa. El primero sufre una lesión miofascial leve en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Está pendiente de evolución según el parte ofrecido por el Sevilla. Tampoco está Pedrosa, aunque en su caso es por una sobrecarga en los aductores el muslo derecho, una dolencia menor.

Rubén Vargas se lesionó el viernes en el entrenamiento, pero hasta hoy no ha trascendido su dolencia, después de las pruebas médicas realizadas. En contrapartida, Cabe regresan a la lista futbolistas que estaban tocados como Isaac y Marcao. Ambos se perdieron el Trofeo Antonio Puerta.

Rubén Vargas y Pedrosa se unen por tanto a la lista de bajas que integraban Nianzou, Badé, Joan Jordán, Ejuke, Idumbo y Ramón Martínez.

La convocatoria de 23 jugadores, plagada de canteranos o jugadores del Sevilla Atlético recién llegados, la forman Nyland, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Marcao, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Rivera, Nico Guillén, Edu Altozano, Sow; Alfon, Lukébakio, Peque, Miguel Sierra; Isaac, Iheanacho, Álex Costa y Akor Adams.