La venta de Juanlu sigue bloqueada tras una reunión con el Sevilla

Juanlu Sánchez y sus agentes se han reunido este miércoles con el Sevilla para intentar buscar una solución y conocer de primera mano las intenciones reales del club en un asunto que se ha demorado demasiado. El jugador ha acudido con ánimo de tratar de llegar a un acuerdo, pero, según fuentes de la negociación, no ha habido ningún avance. El Sevilla ha querido presionar al entorno de Juanlu con una oferta del Wolverhampton, pero el de Montequinto no quiere ir de momento a Inglaterra y quiere hacer respetar el acuerdo que alcanzó ya hace meses con el Nápoles. Valora el lateral que haya sido el campeón de la Serie A el primero que haya ido de verdad a por él y no contempla cambiar de opinión.

Antes bien, está dispuesto a quedarse en el Sevilla, pues sabe que va a jugar con Almeyda y que desde la liga española va a estar siempre en el candelero, en vistas de que es un fijo de la selección sub 21 y su próximo objetivo natural es dar el salto en la absoluta.

Este diario ha podido conocer que no se ha producido ningún avance significativo en la reunión, (la llegada de Juanlu con Alejandro Campano y Chesco Garramiola ha sido captada por varios medios), aunque Fabrizio Romano ha asegurado después de la misma que el Nápoles está cerca de cerrar su incorporación tras presentar una nueva oferta de 17 millones de euros incluidos ya los bonus a pagar en cuatro años. Esta reacción del Nápoles se supone que ha llegado como consecuencia del interes del Wolverhampton y de otro club de la Premier, el Everton.

Que está "tranquilo" es lo único que ha comentado Juanlu a la salida de las oficinas del Sánchez-Pizjuán al ser abordado por los periodistas. En Italia insisten en que el jugador sólo quiere ir al Nápoles y que ha hablado con Antonio Conte, una conversación en la que éste le ha reforzado la confianza que tiene en él como presente y como futuro.