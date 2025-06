Juanlu, titular con la sub 21 y ajeno a su posible traspaso al Nápoles

Mientras en Nervión sigue el tira y afloja entre el Nápoles y el Sevilla por el futuro de Juanlu Sánchez, el polivalente jugador de Montequinto permanece ajeno a la negociación “centrado” en la selección sub 21, con la que este sábado fue titular en el choque que España disputó ante Rumanía en la segunda jornada del Europeo de la categoría.

“¿El Nápoles? Esos temas los dejo para mis agentes”, dijo el canterano desde la concentración del equipo español en Eslovaquia.

De momento no hay acuerdo entre los clubes. La visita de Giovanni Manna, director deportivo de los napolitanos, no ha fructificado aún en un entente final. La primera oferta fue rechazada por el Sevilla, que desea llegar a los 20 millones de euros entre fijo y variable, mientras los italianos no se mueven de su idea inicial; 15 millones como tope.

Así las cosas, no puede decirse que Juanlu esté cerca del Diego Armando Maradona. El futbolista espera con un preacuerdo alcanzado por tres temporadas, pero el Sevilla no debe dormirse porque el Nápoles negocia con otras opciones, como la del lateral del Almería Marc Pubill.

“No pienso en nada de eso. Mi futuro inmediato es defender a España en un Europeo y en eso me centro. Yo siempre he dicho que estaba muy contento en el Sevilla, he renovado y tengo tres años más de contrato. ¿El Nápoles? Esos temas los dejo para mis agentes. Y más ahora, que estoy centrado cien por cien en la selección y sólo pienso en que nos salga un buen Europeo, ése es mi único objetivo en estos momentos”, ha dicho el joven futbolista de 22 años en una entrevista en el diario As.

Juanlu, protagonista en el estreno de España en el Europeo al participar activamente en dos goles ante Eslovaquia, fue titular este sábado en el segundo partido ante Rumanía. El sevillista tiene toda la confianza de Santi Denia, que lo colocó de salida.