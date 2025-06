Una apuesta firme y de riesgo a la vez

Si no hay sorpresas –tratándose del Sevilla todo puede pasar–, Matías Almeyda será el entrenador del nuevo proyecto de José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón. El argentino es una apuesta firme del club, tanto por parte del director deportivo como del comité de dirección, que han entendido que es la mejor opción por sus condiciones contractuales y por el hambre que trae a una liga como la española, sobre todo después de la negativa de Imanol Alguacil.

Pero esa apuesta firme por parte del Sevilla ha provocado, en general, una reacción entre expectación y recelo entre los aficionados. No deja de ser un experimento y ya se sabe cómo han salido los de Diego Alonso y García Pimienta. No obstante, Cordón tiene crédito, algo que no tenía Víctor Orta y el beneficio de la duda está. La afición prefería a Imanol, sí, igual que los que mandan, pero el error ha estado en no saber convencerlo. O quizá era imposible...

El caso es que Almeyda se convirtió en la opción número uno cuando Imanol comunicó su negativa a Cordón tras no convencerle el proyecto, fundamentalmente por razones deportivas, aparte de que las famosas vías de escape, junto con las exigencias clasificatorias aparejadas al contrato, tampoco gustaron al guipuzcoano. Lo de Almeyda es distinto. Quiere entrenar en España y la oportunidad que le ofrece el Sevilla es ideal para él. Cordón aprecia su trabajo, que ha seguido en Grecia, donde han coincidido en el tiempo. Mientras el técnico lograba dos títulos con el AEK de Atenas el extremeño lideraba la dirección deportiva del Olympiakos.

Almeyda firmará dos temporadas más una tercera en función de objetivos, aunque en el contrato se incluyen cláusulas de rescisión unilateral (por parte y parte) no excesivamente gravosas que permitirían seguir otro camino en caso de diferencias. El Sevilla eso lo tenía más que claro tras lo ocurrido con otros entrenadores. Ha tenido que soltar pasta el Sevilla para finiquitar a técnicos como Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar y García Pimienta. Menos con Diego Alonso, un entrenador mas barato, y también con Quique Sánchez Flores, que tampoco quiso seguir y que también vio claro eso de dejar una puerta de escape en su contrato cuando lo firmó.

El anuncio oficial del acuerdo con Almeyda puede llegar pronto, es posible que este mismo viernes, puesto que el Sevilla va con retraso en su plaificación. Se discuten los últimos flecos, como la conformación del cuerpo técnico, sus sueldos, quién paga a cada miembro –llegarán profesionales de su confianza pero también seguirá personal del club–, etcétera.

Imanol se decanta por Arabia Saudí

Imanol Alguacil, tras rechazar la propuesta sevillista después de su reunión con Antonio Cordón, entrenará finalmente al Al Shabab de la liga saudí. Según avanzó la Cope, el técnico guipuzcoano se ha comprometido por dos temporadas seducido por un jugosísimo contrato en lo económico. El ex entrenador de la Real Sociedad, que también ha aparcado una oferta del Oporto, tendrá a sus órdenes en su nuevo club a jugadores como el belga Yannick Carrasco, ex extremo del Atlético de Madrid, el veterano Giacomo Bonaventura, ex del Milan, o el habilidoso mediapunta portugués procedente del Wolverhampton Daniel Podence. El Al Shabab, afincado en Riad, quedó sexto la pasada campaña y no gana un título desde 2015.