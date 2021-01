Así jugaron los futbolistas del Sevilla.

No sólo es hacer cositas cerca del banderín de córner. Un lateral antes que nada es defensa y ahí Marcos Acuña, que venía de un par de buenas actuaciones, se vio engullido por la chispa del mexicano Diego Lainez, que anda recordando al jugador que encandiló a muchos ojeadores de equipos europeos en los Sudamericanos sub 17 y sub 20.

El centroamericano se le metía para dentro al argentino y le dio problemas en una tarde poco tranquila para el sistema defensivo sevillista.

Bono Otra vez un gran partido, ganando galones y salvando un punto con una acción decisiva en el segundo penalti. También alguna duda en un balón alto...

Jesús Navas Está ocurriendo lo que se preveía al no tener competencia, que ha llegado un momento en el que está jugando por jugar.

Koundé No está tan cómodo defendiendo tan atrás y no se atrevía a salir unos metros adelante donde estaba el fuego.

Diego Carlos En partidos así, o los que tuvo en Colonia, se entiende por qué un grande no fue a por él al final. Cuando la diferencia está en una o dos milésimas de segundo...

Acuña Lainez le dio la tarde, yéndose para dentro y sacándolo de sitio. Y al final cayó en cometer un penalti.

Gudelj Robó más balones que nadie y no hizo un mal partido, pero en ese puesto la colocación es crucial...

Joan Jordán Parecía que andaba midiéndose y no impuso ni su físico ni su calidad.

Óliver Torres Tenía una oportunidad y no la agarró.

Ocampos Es un referente. Siempre estira al equipo y busca continuamente faltas, aunque a veces se vio solo.

Suso Acertado, y no sólo en el gol. Tuvo pausa a ratos.

De Jong El plan tenía mucho que ver con él, pero estaba demasiado lejos del área.

Rakitic Su salida mejoró al equipo, pero volvió a caer.

En-Nesyri Logró hacer al equipo más largo en la presión.

Óscar Rodríguez Poco decisivo.

Munir Lo intentó en un par de arrancadas sin suerte.

Aleix Vidal Casi inédito.