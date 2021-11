Así jugaron los futbolistas del Sevilla: Bono evitó un desastre mayor

Otra vez más hay que ensalzar la figura de Bono, que salvó al Sevilla de un descalabro mayor ante el Lille en una noche negra de Champions en la que pocos se salvaron. Especialmente desafortunada fue la actuación de Delaney por no saber medir las consecuencias de sus actos, hubo otros jugadores que sin desentonar parece que no están por la labor de sumar como en la temporada pasada. Koundé no es ese baluarte defensivo que antes se hacía notar y el equipo se resiente defensivamente por ello.

Bono Evitó un desastre mayor. Tras el empate salvó un mano a mano colosal con Ikoné.

Jesús Navas Asomó la patita y replegó. La zancada de Bamba era mucho para él.

Koundé Se le está esperando. No desentona, pero no toma los galones de la campaña pasada.

Diego Carlos En todos los partidos deja un error con potencialidad para ser letal. Una noche muy incómoda para él.

Acuña Mucho trabajo defensivo como para mostrarse arriba. En la segunda parte le llegaba hasta el lateral Çelik.

Fernando Empieza bien porque tiene muchas horas de vuelo, pero en un partido de ida y vuelta es un peligro porque el ritmo de la Champions le puede.

Delaney Hyde y Jekyll. Ya rozó un penalti inocente. El segundo es de sanción disciplinaria.

Óliver Torres El partido entró en una dinámica que no le va.

Suso Arranque esperanzador y clave en el 1-0. El ritmo que cogió la noche tampoco era para él.

Ocampos Tiene instinto y parece que lo recupera, pero debió involucrarse más en defensa. El lateral era suyo...

Rafa Mir Le llegó poco y se fue diluyendo conforme el equipo iba dando pasos atrás.

Joan Jordán En teoría salió para acabar con el correcalles.

Lamela Fuegos de artificio.

Montiel No entendió el partido. La guerra por su cuenta.

Munir No aportó nada.

En-Nesyri Evidenció que no está aún para este nivel.