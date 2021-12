Así jugaron los futbolistas del Sevilla: Ocampos, casi el único con brío

El rostro de Lucas Ocampos siempre ilustra, en las derrotas, la frustración que siente el equipo, pero argentino le pone brío y ahora mismo demuestra que es el jugador más en forma de una plantilla que no es,a todas luces, tan completa como se decía. Joaquín Caparrós llegó a decir que el Sevilla tiene la mejor plantilla de la Liga, por encima de Real Madrid, Barcelona y Atlético. Para empezar, a nivel físico, con muchos jugadores que pasan la treintena, no está entre las mejores. Seis canteranos había en el banquillo y en Sevilla, entre lesionados y no inscritos, siete futbolistas profesionales.

Bono Poco que hacer en el gol. Superado.

Montiel Le queda aún bastante rodaje en Europa. La Champions League no es la Copa Libertadores.

Koundé Intentó el gol en un par de remates. Más allá de eso, defensivamente no es el salvador de otros años.

Diego Carlos Sufre en partidos de ida y vuelta y al final la noche se le complicó.

Augustinsson Sufrió y se vio obligado a cargarse con una tarjeta que lo mermó.

Fernando Empezó muy activo, pero acabó como a menudo, cansado y superado.

Rakitic De lo más activo en la primera mitad. Aprovechó el pasillo que abrió Ocampos y tuvo llegada por ahí. Pero su físico da lo que da.

Joan Jordán Mal en el gol en ese escorzo de Adeyemi que no supo orientar hacia fuera y, por supuesto, en la niñería que cometió.

Ocampos Casi el único que puso corazón. Llevó peligro por su banda hasta que lo sacaron de sitio. Acabó muy atrás de lateral.

Papu Gómez No empezó mal, pero es otro que tiene muy poco fuelle.

Munir Intentó incordiar y sacar de zona a los centrales y tuvo la mejor ocasión.

Rafa Mir Sufrió la falta de conexión entre líneas.

Óliver Torres Le faltó.

Óscar Rodríguez Otra vez decepcionó.

Rekik Cumplió el tramite.