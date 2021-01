Suso tuvo la pausa. A veces parece tener horchata en la sangre, pero a menudo le da al Sevilla de Lopetegui el contrapunto necesario al juego volcánico de Ocampos. Va cogiendo ritmo sin dejar de lado su fútbol, ése que se para y se gira sobre sí mismo buscando el mejor perfil. Su preferido, el de su zurda, hacia dentro. Dejó su huella en dos goles, el primero y el tercero, y frenó el correcalles... a su manera. Eso sí, Remiro se le fue vivo en el 4-2.

Bono En los goles no pudo hacer nada y sacó algún balón de mérito, pero dudó en un par de salidas en la estrategia.

Jesús Navas Insistir más no tiene sentido. O se rompe o aporta poco y las dos cosas se dieron. Fue una cabezonería no traer un jugador en su puesto. Aun así robó el balón del 3-2, aunque incomprensiblemente Mikel Merino se frenó y bajó los brazos.

Koundé Evitó un gol cantado, en la raya, cuando casi no había tiempo para reaccionar.

Diego Carlos Es un muy buen defensa y ese error lo puede tener cualquiera. Pero, como en todo, hay que echarla al suelo siempre cuando se escuchó de todo con este futbolista. Ni es el de esa vaselina sobre su propio portero ni era para que un equipo top se metiera en un embolado de 80 millones de euros. En Colonia se descubrió el pastel. E, insisto, es un gran defensa.

Acuña Discreto. Despistado en los repliegues.

Fernando En una semana carga pilas y sale como un toro con fuerza para jugar arriba. Aprovecho para meter la puntita en una salida en falso de Remiro, que se quedó con el molde.

Joan Jordán Clave en este equipo. En trabajo y en juego. Hoy día es insustituible. O casi.

Rakitic Sin estar mal, no tira, no aparece, no marca la diferencia. Y aunque fuera sólo por su ficha debería rebelarse ante ello.

Suso El mejor, sin duda, junto con En-Nesyri. Estuvo en dos de los tres goles.

Ocampos Es un jugador muy difícil de defender.

En-Nesyri La tarde soñada, aunque mucho mérito tuvo el equipo. Aun así debió anotar otro.

Aleix Vidal Mejoró ese costado en ataque y cada vez que sale está con más confianza. Muy bien en la contra de la ocasión de Suso.

Munir Poco tiempo.

Óscar Rodríguez Salió para tener el balón.

Franco Vázquez Algún maldiciente se atrevió a insinuar que repudió el brazalete en Linares sin tener ni idea de los códigos internos de un vestuario, unido además. Y especular con su marcha cuando aún, aunque sea en ratitos cortos, ayuda no es de recibo.

De Jong Le tocó esperar al final.