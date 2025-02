Kike Salas, entre los sustitutos ideales de Virgil van Dijk

En tiempos de crisis, deportiva y económica, el Sevilla siempre ha tirado de su afamada cantera para solventar los problemas del primer equipo. Lo hizo a principios de siglo con nombres que brillaron por todo el mundo como Jesús Navas, Sergio Ramos, Antonio Puerta o Carlos Marchena, al igual que más adelante con casos como los de Alberto Moreno, Sergio Rico o Luis Alberto. Ésta siempre ha sido un seguro para el club de Nervión, por lo que ahora, en los momentos más complejos del club, es cuando están ayudando tirar de esta situación jugadores como José Ángel Carmona, Juanlu, Isaac Romero o Kike Salas. Este último, pese a las críticas que ha recibido en los últimos dos años, se ha erigido como una de las grandes promesas del Sevilla en la zaga, estando cada vez más consolidado y valorado en el panorama nacional e internacional.

Un gran crecimiento progresivo

A sus 22 años, Kike Salas es un de los jugadores más prometedores del Sevilla, siendo internacional sub 21 por España, y una pieza fundamental para Xavi García Pimienta en su sistema defensivo, ya sea como central -demarcación en la que más ha destacado- como en el centro de la zaga. Asimismo, el de Morón, desde hace años, ha empezado a despertar el interés de varios clubes fuera de Europa. En el verano de 2023, como reveló el propio Víctor Orta, el Salzburgo y el Celtic de Glasgow ofertaron por él, así como el interés que recibió hace varias semanas por parte de la Lazio de la Serie A. Ante esto, el Sevilla se ‘ha cubierto las espaldas’ renovándole hasta junio de 2029. Ya Quique Sánchez Flores, cuando empezó a consagrarse en el primer equipo en su defensa de tres junto a Badé y Sergio Ramos, predijo que sería un futbolista a tener en cuenta: “Respetando mucho a todos los entrenadores, a mí me sorprende mucho lo de Kike. Es un jugador que está híper consolidado. Me parece un jugador excepcional. Si necesita más tiempo, lo necesitará. Tarde o temprano hay cosas que no tienen remedio y ésta, positivamente, no lo tiene. Si Dios quiere será seleccionable”, apuntó el madrileño.

Entre los mejores relevos de Van Dijk

Pese a que todavía le queda mucho por crecer y demostrar en la élite de LaLiga, su potencial ha comenzado a verse en Nervión. Tanto es así que el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), una organización estadística del fútbol natural de Suiza que trabaja de la mano de FIFA y UEFA, ha valorado el potencial de Kike Salas. Según este estudio, que ha sido desarrollado por la herramienta de WyScout, el central del Sevilla se encuentra entre los cinco mejores sustitutos posibles para Virgil van Dijk, el defensor del Liverpool e internacional por Países Bajos. Jugador que ha marcado una época en Anfield y en la Premier League durante las últimas temporadas, donde ha llegado a ser considerado como uno de los mejores centrales del mundo.

Según apunta este estudio, según las características de Van Dijk, Kike Salas sería la quinta mejor opción para relevar al jugador del Liverpool. El de Morón de la Frontera, entre todos los centrales sub 23 del mundo, sólo estaría por detrás de Pau Cubarsí (Barcelona), Ryan Flamingo (PSV), Tomás Araújo (Benfica), y Taras Mykhavko (Dinamo de Kiev).

Kike Salas podría en un futuro una de las grandes plusvalías del Sevilla que tanta falta le hace a las cuentas del club. Sobre todo si mantiene su gran proyección defensiva, como central, y, especialmente, si no le salpican los temas extradeportivos en los que se encuentra involucrado.