Kike Salas, un debut “sin remedio” y que recompensa un “trabajo espectacular en el Sevilla”

Cuatro minutos. Ese fue el tiempo que estuvo Kike Salas el pasado viernes sobre el Municipal del La Línea de la Concepción viviendo, probablemente, uno de los días que jamás vaya a olvidar. Unos segundos que le debieron pasar como un suspiro al después de esperar tantos años hasta ese momento en el que lució el ‘5’ de España. El canterano del Sevilla tuvo el “privilegio”, como calificó Santi Denia (seleccionador sub 21), de vestir la camiseta de la selección por primera vez en su vida. A lo largo de su trayectoria como canterano no había tenido la oportunidad de, ni siquiera, haber entrado en un convocatoria con las inferiores de España. Un momento que ha estado esperando a lo largo de toda su etapa formativa y que le ha llegado al final, con 22 años y en su último año sub 23.

La injusticia de García Pimienta

La llamada de Santi Denia a Kike Salas fue una de las grandes sorpresas de la última convocatoria de la sub 21. El de Morón de la Frontera debutaba en la lista de España en un momento crítico para el club, después de encadenar dos derrotas consecutivas y tomar el relevo de los dos lesionados Loïc Badé y Tanguy Nianzou. Sin embargo, fue una sorpresa para todos menos para su entrenador, Xavi García Pimienta. El técnico catalán aseguró que estaba siendo “muy injusto” con el central hispalense debido a su rendimiento en los entrenamientos. Según el entrenador de Sevilla, debía tener una mayor cantidad de minutos acumulados esta temporada.

La predicción de Quique Sánchez Flores

Un mensaje que, casualmente, coincide con la predicción de un Quique Sánchez Flores que ya auguraba algo que “no tenía remedio”. Allá por marzo de 2024, cuando el joven Kike Salas se consagró en la defensa de tres del entrenador madrileño junto a Badé y Sergio Ramos, estuvo cerca de ir con la sub 21 de Santi Denia. Sin embargo, se quedó fuera. Ya por aquel entonces, Quique Sánchez Flores mandó un mensaje del que no se ha acabado equivocando: “Respetando mucho a todos los entrenadores, a mí me sorprende mucho lo de Kike. Es un jugador que está híper consolidado. Me parece un jugador excepcional. Si necesita más tiempo, lo necesitará. Tarde o temprano hay cosas que no tienen remedio y ésta, positivamente, no lo tiene. Si Dios quiere será seleccionable”, comentó.

El debut soñado

En el 88’ del encuentro amistoso ante Inglaterra, el primero de los dos que tiene previsto disputar la España sub 21 de Santi Denia, salió en los últimos instantes por Dean Huijsen, el nacionalizado central del Bournemouth. Apenas seis toques de balón en un tranquilo 0-0 que no tuvo mucha historia entre las dos últimas finalistas sub 21, España e Inglaterra, que esperan verse este año, nuevamente, en la final de Eslovaquia. Un escenario por el que pelearán estar los sevillistas Kike Salas, Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona y Peque Fernández.

La recompensa de Kike Salas

Al término del encuentro, su ya seleccionador nacional, Santi Denia, alabó el trabajo de Kike Salas en los últimos años en un Sevilla que no “regala” nada: “Estamos encantados con Kike. Está haciendo un trabajo espectacular en el Sevilla. No es fácil tener minutos en el Sevilla, ya los tuvo el año pasado con diferentes entrenadores y compitió muy bien. Es verdad que era una línea de cinco o de tres centrales y este año con Pimienta está también ahora teniendo minutos. Estamos encantados con él, le estamos siguiendo, pero tiene competencia. Hoy creo que ha tenido el privilegio y creo que se tiene que sentir orgulloso de que ha debutado con la selección sub 21. Animarle que siga como está, con nosotros, con su club y así tendrá más opciones”, sentenció Santi Denia sobre el jugador del Sevilla, Kike Salas.