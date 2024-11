La renovación de Carmona y cómo podría afectar al límite salarial para el mercado de enero

Sevilla/Uno de los frentes más activos entre los asuntos que tiene entre manos la dirección deportiva del Sevilla es la renovación de José Ángel Carmona, el jugador más regular y de más fiabilidad en la presente temporada con los números en la mano.

El lateral que se ha hecho por méritos propios con un puesto fijo en el bloque titular de Xavier García Pimienta acaba contrato en junio de 2025, por lo que a partir del 1 de enero podría negociar con libertad con cualquier otro club. En lo que se refiere a las negociaciones entre sus agentes y el Sevilla hay noticias contradictorias o cierta nebulosa que impide que se vean las cosas con claridad, si bien se rodean varias circunstancias que hacen que haya que pensar muy bien los pasos a dar.

Hay versiones que indican que Carmona y el Sevilla ya han cerrado el acuerdo de renovación por dos campañas más y que incluso está reflejado ya en un contrato. Sin embargo, otras versiones hablan de que las posturas se han enfriado, algo que también podía obedecer a una estrategia debido a la delicada situación económica del Sevilla.

Por ejemplo, hay que tener muy presente cómo renovar a un futbolista puede afectar en el límite salarial, que el Sevilla en este caso lo tiene muy encorsetado. Más todavía en el caso de Carmona, cuya renovación implicaría su paso al régimen salarial del primer equipo, ya que el visueño tiene ficha del filial y presentar en LaLiga su nuevo contrato supondría no sólo gastar una licencia profesional, sino también elevar la masa salarial, lo que aminoraría las posibilidades de incorporación de nuevos jugadores en la ventana de invierno.

Las cuentas del Sevilla pasan por un traspaso de Montiel o Suso, por citar jugadores por ejemplio con dos de las fichas más altas de la plantilla y en cuyas demarcaciones el club entiende que tiene efectivos para cubrir sus salidas, para liberar margen en el límite salarial.

En el caso de firmar la renovación de Carmona, el Sevilla puede optar por soluciones alternativas para burlar esta cortapisa y que puede que esté discutiendo con sus agentes. Para no cargar más la masa salarial, un ahorro –aunque escaso pero al nivel que está el Sevilla todo ayuda– significaría que el jugador siguiera compitiendo con ficha del filial y que el aumento salarial de este año se reflejara en los dos años sucesivos. Pero claro, eso es algo a lo que tendría que acceder el futbolista y su agencia de representación. Y, evidentemente, Carmona, un valor sólido, afianzado en Primera y con presencia en la selección sub 21, tiene otros clubes interesados. Otra opción, aunque remota, sería negociar con LaLiga aprovechando las buenas relaciones con Javier Tebas y que al tratarse de una renovación y no una incorporación, el excedente salarial no computase.

La afición, como cada año, espera movimientos en el mercado de enero, máxime con la situación clasificatoria y el rendimiento de algunos fichajes de verano en la mente de todos (Barco, Iheanacho...), pero el Sevilla tiene un margen muy escaso, aunque el propio presidente ha señalado como clave el traspaso de Ocampos para poder fichar. Pero el margen es mínimo. Hablamos de escasamente un millón para invertir (algo más para sueldos) que podría ser algo más en el caso de que se produzca un traspaso y alguna salida para liberar coste salarial.

Hay que recordar el escaso acierto en enero de 2024, cuando en algunos casos se hizo para callar bocas y cumplir el trámite (Hannibal Mejbri o Alejo Véliz).