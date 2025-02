Bogarde, la promesa neerlandesa que sigue el Sevilla… y por la que preguntó en enero

Con los deberes sin hacer del mes de enero, el Sevilla comienza a mirar hacia su próxima planificación deportiva, el verano de 2025. Se atisba en Nervión, aún a lo lejos, un mercado de fichajes y una planificación de muchos movimientos y retoques respecto al trabajo de este año. Con descartes a los que darle salida, Jugadors que vuelven de cesión y no juegan y préstamos que se acaban y quedan por determinar su futuro. Todo ello rodeado por el que puede ser la última ventana estival de Víctor Orta al frente del Sevilla, pues su contrato finaliza en junio del 2026. Es decir, será su última planificación deportiva a menos que renueve su actual vinculación con el club de Nervión. Todo ello tras dejarse muchas incógnitas y tareas por resolver en las últimas ventanas, como el delantero centro o el lateral izquierdo en este mercado invernal.

Bogarde, un nombre que sigue el Sevilla

No obstante, en Nervión miran ya hacia el futuro y el primer nombre en vincularse con el Sevilla ha sido la joven promesa neerlandesa Lamare Bogarde. Según ha informado Fabrizio Romano, en Nervión siguen muy de cerca, junto al Ajax, al pivote defensivo del Aston Villa. Un jugador de mucho potencial que su unió a la estructura villana hace cinco años pero que, hasta ahora, no ha tenido protagonismo en Villa Park. De hecho, no ha sido hasta este año cuando ha promocionado al primer equipo como jugador de rotación a las órdenes de Unai Emery. A sus 21 años, Bogarde finaliza su actual contrato con el Aston Villa en junio de 2026, por lo que clubes como el Sevilla están muy pendientes de su situación.

Una opción que ya se planteó en enero

Se trata de un jugador que en Nervión se sigue desde hace tiempo y que, ya este pasado mes de enero, se preguntó por él. Según informó Lyall Thomas, periodista de Sky Sports especializado en el Aston Villa, el Sevilla se interesó en Lamare Bogarde durante las conversaciones por la venta de Loïc Badé al Aston Villa, que no acabó dándose. No obstante, Emery, quien está contento con el neerlandés, bloqueó su marcha y la negociación, por otra parte, se rompió por la negativa de Badé de irse Birmingham.

Centro del campo a reforzar

El pivote defensivo, y general el centro del campo, es una de las posiciones a reestructurar en el Sevilla de cara a la próxima temporada. Sambi Lokonga, después tres lesiones durante su cesión, volverá en junio a Londres para reincorporarse al Arsenal. Gudelj entra en su último año de contrato y Agoumé no termina de convencer a García Pimienta tras pagar 4 millones por el 50% de su pase. Además, otros jugadores como Saúl finalizan su cesión en el Sevilla. Por lo que habrá movimientos en la medular hispalense de cara a la próxima temporada.