El límite salarial, un serio problema en enero

Se habla con excesiva ligereza del próximo mercado de enero y la realidad es bastante cruda para el Sevilla, aunque no ha habido de momento información al respecto por parte del consejo. Quique Sánchez Flores ha llegado asumiendo que no puede pedir prácticamente nada, puesto que la situación financiera del Sevilla está cogida con alfileres pese a que el comité de dirección lo niegue. Prueba de ellos son los dos créditos por 107 millones que el club va a firmar o ya ha firmado con un fondo extranjero, como adelantó Diario de Sevilla, y que se suman a los 137 de CVC. Todas esas financiaciones van a girar unos intereses que van a rondar entre los 8 y los 10 millones anuales por cada operación.

Pero LaLiga puede poner el freno al Sevilla en el mercado de enero. Ya lo avisó Víctor Orta en la presentación del nuevo entrenador. “Tendremos que ir al mercado con más creatividad que dinero”, avisó.

22 millones menos El Sevilla pasó de 199,855 millones a 168,720 de límite salarial en septiembre y ahora debe rebajarlo más

Menos ingresos El presupuesto tendrá un bocado de entre 30 y 40 millones y es posible que LaLiga ponga problemas

Y ahí quien ha metido en un lío al Sevilla es precisamente su apuesta en el banquillo, Diego Alonso. La eliminación del Sevilla de toda competición continental (seguir en la Europa League le habría dado algún margen ), va a reducir casi a cero las posibilidades del Sevilla de fichar. El club ya rebajó su límite salarial en septiembre en 22 millones de euros, aunque a costa de una importante inversión en rescisiones de contrato, ya que el director deportivo entendió que financieramente es más beneficioso a la larga quitarse así los costes de la amortizaciones de los jugadores cedidos en otros clubes o que no juegan.

El Sevilla pasó de 199,855 millones de euros a 168,720 de límite salarial en el inicio de Liga, siendo aún el cuarto mayor del campeonato. Ahora, tras estimarse que la eliminación europea puede significar un bocado en el presupuesto de entre 30 y 40 millones, es probable -si lo resta al contabilizar el margen- que LaLiga no permita al Sevilla incorporar jugadores a no ser que libere (y bastante) su actual plantilla. José María Cruz presupuestó 80 millones en ingresos por competición para un monto total de 238, una cifra totalmente irrealizable. Aún es imposible determinar cuánto cobrará el Sevilla por su paso por Champions, pues entre otras cosas no se puede ahora cifrar los ingresos por market pool, pero habiendo sumado sólo dos empates (a 930.000 euros cada uno) junto con algo más de 15 millones que la UEFA reparte a los 32 participantes en fase de grupos...

Un problema Salvo la de Fernando, ya no hay en la plantilla fichas altas como las de Papu Gómez o Tecatito para liberar masa salarial

Señalados Posible vente de Juanlu aparte, Joan Jordán, Rafa Mir o Gattoni pueden salir, pero pueden cambiar de rol con la llegada de un nuevo técnico

El Sevilla sólo tiene la opción de liberar fichas y esperar. La decisión de Fernando de rescindir ya y no esperar a junio es un pequeño empujón, pero también quiere negociar. Otra solución que se puede atisbar es el interés de algunos equipos en Juanlu, que si bien no ocupa ficha del primer equipo y no aliviará el límite salarial sí que puede ser una inyección a la hora de invertir, aunque para inscribir jugadores tenga que haber forzosamente salidas.

Se tienen que dar dos casos y en ninguno de ellos está el Sevilla bien posicionado: que haya dinero para fichar y que, una vez fichado un jugador, la Liga permita inscribirlo.

Y el problema es que, salvo la del brasileño, ya no hay fichas altas para liberar como ocurrió en verano con Papu Gómez o Tecatito Corona. Los nombres están en mente de todos; Rafa Mir, Joan Jordán, Gattoni... pero también ha llegado un nuevo entrenador y alguno puede cambiar su rol, aparte de que ni eso garantiza que el Sevilla tenga margen para inscribir a sus sustitutos. Por ejemplo, se da por hecho que si el de Cartagena abandona la plantilla vendría otro delantero y no está tan claro. E Isaac Romero, pese a lo que se dice, no es solución con En-Nesyri en la Copa África.