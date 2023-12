El Sevilla, a punto de suscribir dos créditos por 107 millones con un fondo extranjero

Antes de que se haya consumado el descuadre en el presupuesto de la presente temporada 23-24 con la eliminación del equipo de toda competición europea, lo que va a suponer un bocado de como mínimo de 30 millones de euros en los 80 presupuestados en ingresos por competición, el Sevilla ha suscrito o está a punto de suscribir dos nuevos créditos financieros para paliar el endeudamiento que pesa sobre la sociedad y que se unen al ya firmado con el fondo CVC Partners (auspiciado por LaLiga) de 127,2 millones de euros (de los que ya se han cobrado 75) a costa de cerca del 10% de los ingresos por derechos de televisión de los próximos 50 años.

Como ya esbozó José María del Nido Carrasco en la última Junta General de Accionistas, este nuevo crédito (del que no se dio más información) iba a garantizar la viabilidad de la sociedad “en los próximos 10 años”.

Esta operación perfilada con un fondo extranjero y a la que ha tenido acceso Diario de Sevilla consta de dos créditos, uno de 85 millones de euros con vencimiento final entre 10 y 12 años, y otro de 22 millones, renovable cada 5 años y con comienzo en noviembre de 2023, como así consta en los documentos que se aportan, aunque este medio no ha podido confirmar si se ha suscrito ya o lo hará en los próximos meses, en cuyo caso la fecha de validez del inicio seria ésa. Se trata de lo que otros clubes han dado en llamar las “palancas financieras”. De hecho, ese término es usado por los autores del informe que acompaña a la operación.

La línea de crédito está unida a un informe crediticio elaborado por el fondo DBRS Morningstar que los abogados del club aportaron como prueba de garantía financiera en la vista oral celebrada a finales de noviembre sobre las medidas cautelares solicitadas por Del Nido Benavente, un informe que se aportó redactado en inglés, por lo que el juez demoró en 48 horas el fallo hasta tener la traducción en su poder.

La amortización de la primera línea de préstamo de 85 millones debe ser, según lo estipulado, “del 50% entre los años 3 y el 10 ó 12” -lógicamente los intereses subirán mientras más se prolongue la amortización- , y el resto serían “pagos únicos en el año 10 ó 12”. El acuerdo con Morningstar establece que la garantía de la línea de crédito serán “todos los ingresos del club y todos los ingresos brutos” de los derechos de retransmisión de LaLiga (la traducción indica “medios de comunicación”), así como “la obligación irrevocable incondicional de transferir los ingresos brutos de los medios de comunicación de la UEFA (derechos de retransmisión) a una cuenta bancaria designada”.

Esto va a suponer un aumento del endeudamiento a medio-largo plazo, aunque estaba previsto y era la hoja de ruta que había marcado el actual consejo de dirección para garantizar la viabilidad tras las últimas pérdidas (85 millones en los tres últimos ejercicios) y los 66 millones negativos de fondo de maniobra (la cantidad de la que el club dispone para cubrir los gastos corrientes y las inversiones inmediatas).

No obstante, el propio informe de Morningstar, que estudia la capacidad de riesgo según la posición financiera, la expansión de la marca y otras variables como los ingresos previstos en los próximos años) advierte que será primordial la reducción del coste de la plantilla y que los ingresos se mantengan estables. Ojo que el informe, elaborado antes del desastre consumado en Lens, dice que “la previsión de DBRS Morningstar cuenta con que el club se clasificará para los cuartos de final de la Europa League cada temporada”. Esto ya, de momento, no se cumplirá en la próxima. Y reitera: “El no mantenimiento de una capacidad competitiva constante para clasificarse para las competiciones de la UEFA podría afectar negativamente en las calificaciones crediticias”.

El nuevo estadio cambiaría “la calidad crediticia”

En el informe califica el nuevo endeudamiento del Sevilla (107 millones de las dos operaciones crediticias) como “moderado en relación al valor de la franquicia, que Sportico estima en 535 millones de USD (dólares USA)” y también advierte que la entidad tiene en mente una inversión muy costosa como la construcción de un nuevo estadio, lo que haría que, explica, el riesgo crediticio, cambiara: “DBRS Morningstar destaca que si el club emprende la construcción de un nuevo estadio, una posibilidad que se encuentra en estudio, esos índices de apalancamiento serán más débiles, pero el impacto sobre la calidad crediticia dependerá de la estructuración de la transacción”.

Un fondo constituido en Delawere

DBRS Morningstar es un fondo financiero que busca líneas de mercado y que ofrece productos de variada índole, calificándose a sí misma como “la cuarta agencia de calificación crediticia más grande del mundo” y que cuenta con hasta 699 empleados. Entre sus líneas de negocio está el fútbol. “DBRS cree que en el futuro los clubes de fútbol recaudarán más capital en muchas formas (acciones públicas y emisiones de deuda) como consecuencia de la creciente importancia económica del fútbol y de los modelos de negocio más sofisticados de los clubes. DBRS considera que la popularidad de la liga y la fortaleza de la marca de un equipo son fundamentales para evaluar el riesgo crediticio, ya que genera fuertes flujos de ingresos contractuales durante períodos de bajo rendimiento en el campo”, explica en una de sus definiciones en su sitio web.

En su staff se presenta como un grupo de empresas formado por DBRS Inc, con sede en Delawere (EEUU), y otras filiales asentadas en Ontario (Canadá), Fráncfurt (Alemania) y en Inglaterra y Gales.

Hay que recordar que, curiosamente, 777 Partners, la sociedad matriz de Sevillistas Unidos 2020 (los americanos), fue creada en Delawere a través de Nutmeg Adquisition LLC. La particularidad de estados como Delawere es que es más permisiva con la creación de sociedades opacas, es decir, que los propietarios de las sociedades constituidas en su suelo permanezcan ocultos y se constituyan en un solo día.

Entre las operaciones que DBRS Morningstar ha realizado con clubes de fútbol llama la atención la intervención (elaborando el informe al menos), en una importante refinanciación de la deuda del Olympique de Lyon muy recientemente, entre noviembre y diciembre de 2023. Una operación crediticia de 320 millones de euros con pagarés a 20 años y con la garantía nada menos que de una hipoteca sobre el estadio (con el sponsor de Groupama) y absolutamente todos los ingresos del club.