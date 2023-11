Las cuentas del Sevilla: 19,3 millones de pérdidas y una inquietante "desinversión"

Las cuentas anuales y el informe de gestión que el consejo de administración va a presentar en la próxima Junta General de Accionistas de 4 de diciembre arroja un balance de pérdidas por valor de 19,276 millones de euros, confirmando lo que ya adelantó Diario de Sevilla en septiembre pasado y que sitúa el déficit acumulado en 85,464 en los tres últimos años tras los resultados también negativos de los ejercicios 20-21 (41,359) y 21-22 (24,819). En los tres años el Sevilla disputó la Champions.

El informe de auditoría refleja dos causas para llegar a este déficit, “el alto coste de la plantilla y la disminución de beneficios por traspaso de jugadores”. Aun así, los auditores hacen constar un incremento en el volumen de negocio que lo sitúa en 214,297 millones, un “máximo histórico” (186,144 en 2022) que en gran medida llega como consecuencia de unos ingresos por competición de 85,369 millones (el ejercicio anterior fue de 58,103), que también supone la cota más alta en este apartado, debido a la consecución de la séptima Europa League y la participación previa en la fase de grupos de la Champions.

Ernest & Young refleja en su informe que, como es sabido, la Junta de Accionistas (29-12-22) no aprobó las cuentas del pasado ejercicio, “pero tampoco expresó su voluntad de que las mismas fueran reformuladas. Las cuentas –reitera– siguen siendo válidas y están correctamente elaboradas, siendo su intención (del consejo) volver a presentarlas a aprobación sin ninguna modificación en la próxima Junta”. Como es de esperar, por la mayoría de apoyos con los que cuenta Del Nido Benavente, volverán a ser rechazadas, así como las del ejercicio 22-23, que son las auditadas ahora.

Plan de ajuste económico

Todo este déficit acumulado ha reducido los fondos propios de cerca de 100 millones hace tres años a los 12,322 actuales y una deuda neta de 56,318 millones. Por ello el club se encuentra en un proceso autodenominado “de análisis y diagnóstico de su situación económica”, señalando los auditores un “plan de reducción significativa de costes de todas las áreas y desinversiones selectivas en futbolistas del primer equipo manteniendo el nivel competitivo”. Esto puede resultar inquietante, pues, traducido, se trata de un paulatino desmantelamiento del equipo, justo lo contrario a reforzarlo cuando la clasificación en la Liga, la marcha en competición europea y la situación deportiva en general no es la que corresponde ni mucho menos al club con el cuarto mayor presupuesto de la Liga.

El gasto de la plantilla (el coste más la amortización de las inversiones) se ha aumentado también en más de 8 millones, de 194,846 en 2022 a los 203,311 al cierre del ejercicio el 30 de junio. Aquí se puntualiza de nuevo que “la sociedad se encuentra inmersa en un proceso encaminado a la reducción de estos costes, si bien el devenir deportivo en la pasada temporada trajo consigo la necesidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno, así como rescindir el cuerpo técnico hasta en dos ocasiones, con el consiguiente incremento de costes”.

Para cumplir el plan el club ya ha logrado una reducción de costes de 16,433 millones, resultantes de rescisión de contratos de jugadores (por los que se ha pagado 9,2 millones) y por cesión de jugadores.

Mientras, el Sevilla ha ingresado por concepto de transmisión de derechos federativos de futbolistas (venta de jugadores), 34,9 millones de euros, más de 11 millones menos que en la temporada pasada (43 millones). En ésta se han computado fundamentalmente las ventas de Bono (al contado) y Tecatito Corona, mientras que en el ejercicio anterior figuraba el traspaso de Koundé al Barcelona.

En cuanto a gastos por adquisición de jugadores se ha pasado de 4,5 millones en 2022 a 7,3 en el presente ejercicio, con otro aumento también considerable en servicios pagados a agentes e intermediarios: de 4,2 a 5,7.

Los ingresos por derechos de retransmisiones de partidos han descendido, de 88,7 millones a 83,5, haciéndose la salvedad de que se trata del primer ejercicio en que entra en valor la adhesión al acuerdo firmado con el fondo CVC a través de LaLiga, por el que 37 de los 42 clubes profesionales han cedido el 10% de los derechos de TV por los próximos 50 años a cambio de una inversión de dinero destinado fundamentalmente a la mejora de instalaciones. El CVC ya ha dispuesto 63,9 millones de euros de los 127,2 que han de recibirse según el acuerdo firmado el 30 de noviembre de 2021.

Sin noticias del presupuesto

Una de las incógnitas es el presupuesto para la presente temporada, que el consejo no hace constar en las cuentas ni se refleja en el informe de auditoría (243 millones fue el de la anterior campaña). Históricamente en los años que ha habido participación en Champions los auditores han avisado del riesgo de presupuestar el pase del equipo a octavos de final (en algunos ejercicios a cuartos incluso). Quizá la mala marcha del equipo en esta competición (es último sin ningún triunfo tras cuatro jornadas) ha llevado al consejo a no fijar una horquilla de cifras y el ingreso por competición europea evidentemente sufrirá un descenso acusado. El Sevilla ha recibido en el ejercicio 22-23 85,369 millones por participación en competiciones, de los cuales a competiciones UEFA corresponden 80,4 (55,5 la temporada pasada).

5 millones al consejo y al personal de alta dirección

Los auditores hacen constar que las retribuciones a los miembros del consejo de administración (10 personas) se han elevado a la cantidad de 2,120 millones de euros, mientras que se ha incrementado el coste del personal de alta dirección, que ha pasado de 2,7 millones en junio de 2022 a 3,111 millones a 30 de junio de 2023. Ahí estaría una parte suelta del contrato de Monchi (que se rescindió con una penalización) y también los contratos de José María Cruz y Jesús Arroyo.

De la cerda no firma las cuentas

La publicación de las cuentas anuales y el informe de auditoría revela también que uno de los consejeros no ha mostrado su aprobación a las mismas negándose a firmarlas. Enrique de la Cerda, consejero afín a José María del Nido Benavente, hace constar por parte del secretario del consejo, Alberto Pérez Solano, de su puño y letra, que no firma ni las cuentas ni el informe de auditoría al no habérsele facilitado “información requerida” de algunos temas financieros.

Por último, es curioso que los gastos de auditoría se han elevado al doble con respecto al ejercicio pasado, pues de 56.000 euros ha pasado a 112.000.